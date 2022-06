Esporte 17/06/2022 05:56 Agência Brasil Palmeiras atropela Atlético-GO para abrir folga na liderança © Cesar Greco/Palmeiras/Direitos Reservados O Palmeiras deu mais uma prova de que é um dos principais candidatos a ficar com o título do Campeonato Brasileiro ao derrotar o Atlético-GO por 4 a 2, na noite desta quinta-feira (16) no Allianz Parque, em São Paulo. Após este triunfo, a equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira chegou aos 25 pontos, três de vantagem sobre o vice-líder Corinthians. Para o Dragão a derrota representou ficar na zona do rebaixamento, na 17ª posição com 13 pontos. O primeiro tempo da partida disputada no Allianz Parque foi muito animado, com cinco gols marcados. O Atlético-GO chegou a abrir o placar aos 28 minutos graças a um gol contra do zagueiro Luan. Mas o Palmeiras entrou no modo rolo compressor e, a partir dos 40 minutos, marcou quatro vezes em sequência para virar o placar, com Zé Rafael (aos 40 minutos), Gómez (aos 42), Scarpa (aos 43) e Gómez novamente (aos 47). Aos 32 minutos da etapa final o Dragão ainda descontou com Churín, mas a vitória final foi mesmo da equipe de Abel Ferreira, que disputa clássico com o São Paulo na segunda-feira (20) na próxima rodada. Um dia antes o Atlético-GO recebe o Juventude. Vitória na Ressacada Quem também triunfou nesta rodada em casa foi o Avaí, que bateu o Fortaleza por 3 a 2 no estádio da Ressacada. O Leão da Ilha venceu com gols de Muriqui e Bissoli (dois), enquanto Moisés e Robson descontaram para o Tricolor. Os três pontos levaram o Avaí para a 7ª posição da classificação com 17 pontos, já o Fortaleza permanece na lanterna com sete pontos.

