O Corinthians derrotou o Goiás por 1 a 0, neste domingo (19) na Neo Química Arena, em São Paulo, para empatar em número de pontos com o líder Palmeiras, que ainda joga pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Com a vitória em casa, o Timão chegou aos mesmos 25 pontos do Palmeiras, que disputa clássico com o São Paulo na próxima segunda-feira (20) no estádio do Morumbi. Para o Esmeraldino o revés representou permanecer com 14 pontos, muito próximo do Z4.

Em uma partida muito truncada, na qual o Goiás tinha como objetivo claro negar espaços para a equipe da casa, o Corinthians venceu graças a um gol marcado em cobrança de pênalti, pelo lateral Fábio Santos aos 33 minutos do primeiro tempo.

O Timão volta a entrar em campo na competição no próximo sábado (25), quando disputa clássico com o Santos. Um dia depois o Goiás recebe o Cuiabá no estádio da Serrinha.

Furacão vence Atletiba

O domingo também foi de clássico no Paraná, com o Athletico-PR derrotando o Coritiba por 1 a 0, graças a gol em cobrança de pênalti do lateral Khellven já nos acréscimos da etapa final da partida. O resultado levou o Furacão aos 21 pontos, podendo terminar a rodada dentro do G4 (mas dependendo de outros resultados). Já o Coxa permanece com 15 pontos, perto do Z4.