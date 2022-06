As equipes masculina e feminina Arara Blue dominaram as disputas e foram campeãs do Circuito Mato-grossense de Basquetebol Master, disputado em Alta Floresta no fim de semana. Em ambos os casos, os jogos foram contra o time Jacaré Yellow.

O desempenho com poucos erros nas duas finais fez os ganhadores vencerem com placar folgado. No masculino, Arara Blue fez 66 a 38 no Jacaré Yellow. No feminino, a equipe das azuis venceram por 50 a 24 o time das amarelas. O circuito reuniu 100 atletas das 8 equipes do Estado. As próximas etapas serão em Araputanga e Cuiabá.

O evento foi promovido sexta-feira e sábado (18 e 19/6) pela Associação Mato-grossense de Basquetebol Master (AMBM), com apoio da Federação Mato-grossense de Basquetebol e da Prefeitura Municipal, por meio de emenda parlamentar do deputado Professor Allan Kardec (PSB-MT) e deixou legado de investimento na quadra do Ginásio Municipal Geraldo Ramos "Pezão", além de movimentar a economia da cidade com hotéis, restaurantes e comércio em geral.

Para o deputado, o circuito deixou legado permanente no equipamento esportivo da cidade e é incentivo direto para melhorar a prática do basquete entre os veteranos, jovens, profissionais e toda a comunidade. Além de despertar nas pessoas a necessidade para a prática esportiva como saúde preventiva e melhoria da qualidade de vida.

Legado para esportes

"O circuito de basquete trouxe estrutura adequada, como a tabela nova inaugurada, padrão internacional, pois a outra era de madeira. Era uma reivindicação antiga da cidade. Um legado que vai ficar para os desportistas e toda a comunidade que for utilizar a quadra do Ginásio Municipal Geraldo Ramos 'Pezão'. Além de termos trazido para cá o melhor do basquete do Estado. E o esporte bem orientado por profissionais é qualidade de vida para as pessoas", explica Professor Allan Kardec. O deputado diz que em breve a mesma quadra receberá também um piso moderno, emborrachado, com recurso de emenda já à disposição para licitação.

O deputado agradeceu a todos que ajudaram a organizar a etapa de Alta Floresta do circuito, como o prefeito Chico Gamba, secretário de Esporte Pedro Salustiano e equipe. Além dos presidentes da AMBM, Augusto, e da federação de basquetebol, Jejé. Assim como os organizadores locais, professores Nilson Aranha, Fábio Bricatte, Flávio Azambuja e Carlão Furim.

O presidente da AMBM e jogador, Augusto Werner, destacou o empenho e a dedicação de todos para a realização do evento. Além dos benefícios que ficam nas etapas da cidade para o esporte. "Um circuito feito com a ajuda de todos, momento de jogo e confraternização do basquetebol. Agradeço aos professores Aranha, Carlão, Flávio e Fábio. Tivemos importante e bom desempenho das equipes desta etapa do circuito. Todos de parabéns. Um ganho aqui foi a tabela nova para a quadra do ginásio. E temos também o professor de educação física que fica à disposição dos atletas adultos e do master para treinamento", comemorou.

Basquete aprimorado

Um dos organizadores locais,o professor Carlão Furim destacou a oportunidade de poder realizar a etapa do circuito e melhorar a infraestrutura para a oferta do esporte. "Enxergamos com muita esperança esse momento de estruturação do basquetebol no Estado com uma competição como essa", destaca.

"Não é só uma estrutura que é montada para o presente aos associados. Mas em todos os locais onde as etapas estão passando há um legado consistente com materiais deixados, um incremento na melhoria das arenas esportivas e na destinação de um profissional para os times das escolinhas, adultos e basquete master de uma forma aprimorada, com trabalho de base e que esperamos por muitos anos", revela professor Carlão o maior ganho do torneio.

Ele informou ainda sobre o incentivo ao esporte presente na organização do circuito. "Além da infraestrutura que movimenta o fim de semana com jogos de atletas se todo o Estado, por onde o circuito passa um profissional fica para movimentar o basquetebol durante um ano. Ele recebe material, bola e faz atividade e treinamento para continuarmos avançando com o esporte em todo o Estado", afirma.



Outro jogador do circuito e presidente da Federação Mato-grossense de Basquetebol, Jeferson Prado, o Jejé, avalia a boa organização do evento mesmo com a distância continental de Mato Grosso, ao sair da primeira etapa de Rondonópolis. Ele também destacou o ganho de investimento no ginásio.

"Nós estamos deixando o legado das tabelas novas do basquetebol. E a comunidade de basquete está feliz com a realização desse circuito. Aqui em Alta Floresta será muito mais movimentado o basquete com essa nova estrutura que ficará como legado", avaliou.