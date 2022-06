Esporte 23/06/2022 06:18 Elétrico, Pikachu decide e Fortaleza vence Ceará na Copa do Brasil © Lucas Emanuel/AGIF/Direitos Reservados Deu Fortaleza no primeiro Clássico-Rei das oitavas de final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (22), o Leão do Pici derrotou o Ceará por 2 a 0 na Arena Castelão, na capital cearense, abrindo vantagem no confronto valendo um lugar nas quartas de final da competição. O ala Yago Pikachu foi o protagonista, fazendo os dois gols do jogo. A partida de volta será no dia 13 de julho, outra quarta-feira, novamente na Arena Castelão, às 20h (horário de Brasília). O Tricolor se classifica mesmo se perder por um gol de diferença. O Vozão precisa ganhar por três ou mais gols de diferença para avançar no tempo normal. Se o Alvinegro vencer por dois gols de saldo, a vaga será decidida nos pênaltis. Não fosse Marcelo Boeck, o Ceará teria ido para o intervalo em vantagem. Não uma superioridade tão significativa, mas porque o goleiro fez pelo menos duas ótimas defesas. Aos 31 minutos, o atacante Lima ajeitou para Richard finalizar, para intervenção do camisa 1 do Fortaleza. Cinco minutos depois, o também volante Richardson bateu cruzado e a bola desviou no zagueiro Titi, mas Boeck evitou o gol alvinegro. O Leão do Pici retornou melhor para o segundo tempo, empurrando o Vozão no campo de defesa. A pressão deu certo aos sete minutos. Após cruzamento do atacante Moisés e finalização do volante Felipe, a bola sobrou para Yago Pikachu, que mandou para o gol. Aos 22, João Ricardo evitou o segundo do Fortaleza, espalmando um chute forte do atacante Sílvio Romero, próximo à pequena área. Aos 36, porém, o goleiro derrubou Pikachu na pequena área, após passe de Moisés. O próprio ala cobrou a penalidade e aumentou a fatura do Tricolor. O Ceará quase descontou aos 44 minutos, em cabeçada à queima-roupa do zagueiro Luiz Otávio, mas Boeck fez grande defesa. A dupla cearense volta as atenções para o Campeonato Brasileiro. No sábado (25), às 21h, o Fortaleza desafia o Atlético-MG no Mineirão, em Belo Horizonte. No domingo (26), às 18h, o Ceará recebe o Atlético-GO na Arena Castelão. Os duelos valem pela 14ª rodada da competição.

