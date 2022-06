Esporte 27/06/2022 06:20 Gazeta Digital Fora de casa, Cuiabá perde para o Goiás e se complica na zona de rebaixamento AssCom Dourado O Cuiabá sofreu a sua sétima derrota no Brasileirão ao ser derrotado por 1 a 0 pelo Goiás, na noite deste domingo (26), no estádio da Serrinha, em Goiânia. Pedro Raúl marcou o único gol do jogo e deu a vitória no jogo de 6 pontos aos goianos. Com o resultado desta partida, o Dourado permanece na zona de rebaixamento - na 18ª colocação, com apenas 13 pontos conquistados. O Goiás, por sua vez, aproveitou o duelo direto contra os mato-grossenses na parte de baixo, venceu e foi aos 17 pontos, subindo para a 14ª colocação. O Cuiabá teve mais volume de jogo durante a primeira etapa, mas parou na trave defendida pelo goleiro Tadeu. Foram duas finalizações que por pouco não tiraram o zero do placar a favor do time auriverde. O time ainda teve mais finalizações: 10 a 6 no primeiro tempo. Porém o Esmeraldino virou na segunda etapa: 15 a 13. E os números finais refletem na postura de mudança do Goiás na volta do intervalo. O clube goiano insistiu e passou a arriscar mais. Aos 35, Pedro Raul recebeu cruzamento de Diego e só mandou para as redes. Goiás 1 a 0. O Cuiabá volta a campo no próximo domingo (3) para enfrentar o Avaí, às 10h (de MT), no estádio da Ressacada, em Florianópolis.

Voltar + Esporte