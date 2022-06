Esporte 29/06/2022 06:14 Agência Brasil Athletico-PR derrota Libertad por 2 a 1 na Arena da Baixada Furacão abre vantagem na busca por vaga para quartas da Libertadores © Reuters/Rodolfo Buhrer/Direitos reservados O Athletico-PR superou o Libertad por 2 a 1, nesta terça-feira (28) na Arena da Baixada, em Curitiba, na partida de ida das oitavas de final da Taça Libertadores. Agora, o Furacão decide com os paraguaios quem avança para as quartas da competição daqui a uma semana no estádio Defensores del Chaco, em Assunção. Embalado por uma sequência de 11 jogos seguidos sem derrota, o Athletico-PR abriu o placar com cinco minutos de bola rolando, quando o uruguaio Terans tocou para Vitor Roque, que bateu forte para superar o goleiro Martín Silva. Em desvantagem no placar, o Libertad melhorou e chegou ao empate aos 19 minutos com Villalba, após cruzamento de Samudio. Mas aos 31 o Furacão voltou a ficar em vantagem. Cuello recebeu a bola após cobrança de falta e cruzou na área, onde o colombiano Nico Hernández escorou para o fundo das redes. Depois da vitória na Libertadores o Athletico-PR tem um difícil compromisso pelo Brasileiro, pois enfrenta o Palmeiras no sábado (2) no Allianz Parque, em São Paulo.

