Esporte 03/07/2022 16:52 Gazeta Digital De virada, Cuiabá bate o Avaí em SC e deixa a zona de rebaixamento AssCom/Dourado O jejum de vitórias do Cuiabá no Brasileirão acabou. O Dourado virou para cima do Avaí e venceu a equipe catarinense por 2 a 1 na manhã deste domingo (3), em Florianópolis, e de quebra deixou a zona de rebaixamento. António Oliveira venceu a sua primeira partida no comando do Cuiabá. Os 3 pontos conquistados no Estádio da Ressacada deixa o clube na 16ª colocação, com 16 pontos. Porém o Dourado pode voltar à zona da degola caso América-MG e Coritiba, que jogam em casa, pontuem em seus respectivos jogos. Mineiros enfrentam o Goiás e o Coxa duela contra o Fortaleza. O primeiro tempo do Avaí foi superior ao do Cuiabá. O time da casa abriu o placar aos 29 minutos. Morato chutou de fora da área, Walter rebateu e Eduardo aproveitou o rebote para inaugurar o marcador. O Dourado só levou perigo ao gol do Leão da Ilha aos 42, em chute de Valdívia. Na volta para o segundo tempo, o Cuiabá precisou de apenas 20 minutos para virar o jogo, com direito a lei do ex. Aos 3, na linha da grande da área, Valdivia pegou sobra da defesa e chutou rasteiro para deixar tudo igual. Ele não comemorou o gol contra o ex-clube. O gol da virada surgiu de bola parada. Em cobrança de escanteio, Rodriguinho testou firme, o goleiro defendeu no susto, e o zagueiro Joaquim conferiu o rebote para dentro das redes. Cuiabá 2 a 1. Com a vantagem no placar, o treinador António Oliveira optou por reforçar a defesa e apostar nos contra-ataques. O Avaí seguiu atacando, mas sem oferecer perigo a Walter. O próximo compromisso do Cuiabá pelo Brasileirão é no próximo domingo (10) contra o Botafogo, às 18h (de MT), na Arena Pantanal.

Voltar + Esporte