Com um gol do atacante Rômulo no final da partida, o Athletico-PR arrancou um empate de 1 a 1 com o Libertad (Paraguai) para garantir a classificação para as quartas de final da Copa Libertadores, na noite desta terça-feira (5) no estádio Defensores Del Chaco, em Assunção (Paraguai).

O Furacão avançou na competição porque no confronto de ida das oitavas, na última semana na Arena da Baixada, triunfou por 2 a 1. O Rubro-Negro pega na próxima fase da competição o vencedor de Fortaleza e Estudiantes (Argentina).

Mesmo com a pequena vantagem obtida em Curitiba, a equipe comandada pele técnico Luiz Felipe Scolari começou buscando o ataque, criando oportunidades com Erick, aos 3 minutos, e com Cuello, aos 7. Depois as equipes diminuíram a rotação, o que levou o jogo a cair em um certo marasmo, que foi quebrado apenas aos 48 minutos. O atacante Roque Santa recebeu na entrada da área, se livrou da marcação e avançou até bater na saída do goleiro Bento.

Na etapa final o confronto permaneceu com poucas chances de lado a lado mesmo com a vaga indefinida. Porém, aos 44 minutos o Athletico-PR foi mais eficiente e garantiu o empate e a classificação. Khellven cobrou falta para Rômulo, que cabeceou para defesa parcial do goleiro Martín Silva. E o mesmo camisa 35 aproveitou o rebote para marcar e classificar o Furacão.