Esporte 07/07/2022 05:50 Agência Brasil Sul-Americana: Santos é eliminado nos pênaltis pelo Deportivo Táchira © Ivan Storti/Santos FC/Direitos Reservados O Santos se despediu da Copa Sul-Americana ao ser derrotado, na noite desta quarta-feira (6) em plena Vila Belmiro, por 4 a 2 na disputa de pênaltis pelo Deportivo Táchira (Venezuela). A classificação para as quartas de final da competição teve que ser definida nas penalidades máximas porque nos 90 minutos o resultado foi um novo empate de 1 a 1, desta vez com gols de Marcos Leonardo para o Peixe e de Uribe para os venezuelanos. Na disputa de pênaltis, os jogadores do Deportivo Táchira não desperdiçaram nenhuma das oportunidades que tiveram. Já pelo Santos, Ricardo Goulart e Lucas Barbosa falharam, enquanto Sandry e Carlos Sánchez marcaram. Agora o Peixe se concentra no Brasileiro, competição na qual recebe o Atlético-GO no próximo domingo (10).

Voltar + Esporte