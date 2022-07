Esporte 08/07/2022 06:14 Atlético-GO faz história e está nas quartas da Sul-Americana © Alan Deyvid/Atlético-GO/Direitos Reservados O Atlético-GO conseguiu uma classificação heroica para as quartas de final da Copa Sul-Americana, após superar o Olimpia (Paraguai) por 5 a 3 na disputa de pênaltis, na noite desta quinta-feira (7) no estádio Serra Dourada. Após perder por 2 a 0 na ida das oitavas na última semana, o Dragão precisava vencer por ao menos dois gols de diferença para forçar a disputa das penalidades máximas. E assim a equipe comandada pelo técnico Jorginho fez, com gols de Churín e Airton. Nos pênaltis, os jogadores do Atlético-GO não falharam, enquanto Hugo Quintana perdeu pelo Olimpia. Agora, o Dragão pega o Nacional (Uruguai) na próxima fase.

