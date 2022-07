Massa Bruta deslancha no segundo tempo e encerra jejum de vitórias

O Red Bull Bragantino voltou a vencer após três partidas de jejum. Neste sábado (9), o Massa Bruta goleou o Avaí por 4 a 0 no estádio Nabi Abi Chedi, em Bragança Paulista (SP), na abertura da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os paulistas foram a 21 pontos e subiram, provisoriamente, ao décimo lugar, mas podem ser ultrapassados, caso Santos, Coritiba e América-MG vençam na sequência da rodada. Os catarinenses, com 18 pontos, não ganham há quatro jogos, desceram para o 14º lugar e torcem por tropeços de outros quatro times para não encerrarem o fim de semana na zona de rebaixamento.

O goleiro Vladimir, do Avaí, evitou que o placar fosse inaugurado no primeiro tempo, com pelo menos três boas defesas. Na etapa final, porém, o Bragantino deslanchou, com quatro gols em 20 minutos. O lateral Luan Cândido fez o primeiro, aos 24. Seis minutos depois, Alerrando ampliou, por cobertura. Aos 41, o também atacante Helinho recebeu do lateral Aderlan para marcar o terceiro. Aos 44, por fim, o meia Praxedes fechou a goleada no interior paulista.

As equipes voltam a campo no próximo fim de semana. No sábado (16), o Avaí recebe o Santos na Ressacada, em Florianópolis, às 19h (horário de Brasília). No domingo que vem (17), no mesmo horário, o Bragantino pega o América-MG no Independência, em Belo Horizonte. Os jogos valem pela 17ª rodada do Brasileiro.