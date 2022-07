Dourado jogou bem, soube explorar as falhas e expulsões do adversário

O Cuiabá jogou melhor, contou com muitos erros do Botafogo e venceu pela segunda rodada seguida do Brasileirão. O resultado fez o time disparar para o meio da tabela e sair da zona de rebaixamento, enquanto o lado carioca se afastou do G-6 do campeonato. Alesson e André Luís marcaram os gols do jogo.

O time da casa infernizou o Botafogo principalmente pelos lados do campo. O Dourado finalizou o dobro de vezes em comparação com o adversário e viu Valdívia, Alesson e André Luís (que entrou no segundo tempo) se destacarem na partida. Rafael Gava comandou o meio de campo e também merece elogios.

Pelo lado do Botafogo, houve pouco espaço para esperança de somar algum ponto. Os visitantes jogaram pior e pouco ameaçaram. Erison deu o primeiro chute a gol dele na partida depois dos 30 minutos do segundo tempo. Para completar, Hugo e Daniel Borges tiveram expulsões evitáveis, enquanto Gatito deixou a desejar nos dois gols da partida.

Com a vitória, o Cuiabá chegou a 19 pontos e subiu cinco posições. Vai dormir na 13ª colocação, posição que pode perder caso o América-MG vença o Internacional na segunda-feira. Já o Botafogo, com a derrota, perdeu a chance de encostar na zona de classificação para a Libertadores. Os alvinegros estão na 11ª posição, com 21 pontos.

