Duelos CRB x Brusque e Ituano x Londrina terminaram empatados

Choveram gols na tarde deste sábado na 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando em Porto Alegre, o Grêmio atropelou o Tombense com vitória de 3 a 0 e segue invicto há 12 jogos. Quem também se deu bem foi o Sampaio Corrêa que aplicou 3 a 1 no vice-líder Vasco, no estádio Castelão, em São Luís. Com o triunfo, o time maranhense totalizou 25 pontos e ingressou no G6.

O Tricolor Gaúcho construiu o placar da vitória no primeiro tempo da partida. Diego Souza abriu o placar em cobrança de pênalti aos 13 minutos. Depois, o volante Bitello ampliou aos 31 e Diego Souza, novamente de pênalti, fez o segundo dele na partida, já aos 44 minutos. Na volta do intervalo, o Tombense teve a chance de diminuir o placar com um chute venenoso de Everton Galdino, aos cinco minutos, mas o goleiro Grando estava atento e evitou. O Tricolor teve oportunidades de ampliar ainda mais o marcador, com Ferreira e Pedro Lucas, mas o triunfo foi mesmo por 3 a 0.

Em São Luís, o Sampaio Corrêa fez valer o mando de campo e saiu na frente do Cruzmaltino aos 19 minutos, com gol do atacante Gabriel Poveda, após uma roubada de bola de André Luiz no meio de campo. Na volta do intervalo, Igor Catatau aplicou de cabeça aos 11 minutos, e na sequência, aos 24, fez o segundo dele e o terceiro da equipe maranhense.

Erick descontou aos 37 minutos para o Vasco, mas o triunfo ficou mesmo com a equipe mandante.

Outros resultados

Ainda nesta tarde, o CRB empatou com o Brusque em 1 a 1 no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Os gols saíram no segundo tempo: Júnior Todinho abriu o placar aos 37 minutos em cobrança de pênalti, e o time alagoano arrancou o empate já aos 46, com gol de Anselmo Ramon. Os dois times sequem no meio da tabela: CRB com 24 pontos, e o Brusque com 21.

Quem também empatou na rodada foi o Ituano e o Londrina, que não saíram do 0 a 0, no Estádio Novelli Júnior, em Itú (SP).