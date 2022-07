São Paulo aparece à frente do Palmeiras, e Grêmio é o primeiro entre clubes fora de RJ e SP

Uma pesquisa feita pelo jornal O Globo com o instituto Ipec mostra que Flamengo e Corinthians têm as maiores torcidas do Brasil. O clube carioca aparece bastante à frente, com 21,8% das respostas espontâneas. O Timão tem 15,5%.