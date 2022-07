Pódio do Autocross foi liderado por competidor da casa, Guilherme Fragnani

Foi dada largada na segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Velocidade Na Terra (VNT). As primeiras provas foram disputadas na sexta-feira (22.07), no Autódromo Valdemar Fragnani, em Cordeirópolis-SP. Duas categorias foram para a pista e quem levou a melhor no Autocross foi o piloto Guilherme Fragnani, de Rio Claro-SP. Já no Kartcross quem venceu foi o José Carlos de Souza, o Zézinho, de Tapurah-MT. A competição continua neste sábado (23.07).

Para o piloto Guilherme Fragnani, a principal dificuldade foi nas relargadas, onde se reagrupam todos os carros. Porém, a maior pressão é a cobrança pessoal. “A gente fica naquela tensão de não errar, do pessoal tentar ultrapassagem, mas no geral a dificuldade é aquela que a gente coloca em nós mesmos. Agora a gente tem um monte de campeão querendo nos passar e não podemos nos dar ao luxo de errar uma curva, errar uma freada, então realmente a prova inteira foi com muita pressão. Mas graças a Deus a vitória veio", pontuou.

O mato-grossense Zézinho, que também é piloto de avião agrícola, voou na pista de Cordeirópolis. Além do primeiro lugar no pódio, também foi o pole position de sexta-feira na categoria Katcross. Ele avaliou o primeiro dia como bastante produtivo. Para alcançar a liderança, o piloto usou uma estratégia bastante conhecida entre os competidores. “Como temos duas baterias e nós os três primeiros estamos andando muito próximos, não esforcei muito o carro na primeira bateria e deixei para segunda que largamos mais atrás pra dar uma recuperada. E fiquei muito satisfeito com resultado”, contou.

E é nesse final de semana que o VNT Brasil conhecerá o campeão brasileiro de Kartcross 2022, já que este ano a categoria compete em etapa única. Para este sábado ainda vão ocorrer classificatórios das duas categorias, duas provas de Kartcrosse uma de Autocross.

Outras etapas - O município de Telêmaco Borba-PR receberá a terceira etapa do VNT Brasil, de 06 a 08 de outubro. Desta vez, a competição abrangerá as categorias Autocross e Turismo VNT. A grande final será em Cuiabá-MT, realizada de 24 a 26 de novembro, somente com a categoria Autocross. Os pilotos vão disputar esta etapa no autódromo da Bom Futuro, que está sendo reestruturado para receber um público ainda maior de visitantes e amantes da velocidade.