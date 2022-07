Tricolor Paulista marcou com Calleri, Nestor e Patrick, mas empatou com o Goiás pela última partida do primeiro turno

O São Paulo recebeu o Goiás em partida válida pela décima nona rodada do Campeonato Brasileiro. Em um Morumbi lotado com quase 40 mil torcedores, o Tricolor Paulista empatou com o time alviverde por 3 a 3. Calleri, Rodrigo Nestor e Patrick marcaram os gols para os donos da casa. Dadá Belmonte, Danilo Cardoso e Pedro Raul descontaram para os visitantes.

Com o resultado, o São Paulo finaliza o primeiro turno do Campeonato Brasileiro na nona posição, com 26 pontos. Já o Goiás, fica em 12º, com 22. Apesar disso, a tabela poderá sofrer modificações, visto que haverá jogos neste domingo (24).

Agora, o São Paulo volta suas atenções para a Copa do Brasil. O Tricolor recebe o América-MG na próxima quinta-feira (28), às 20h (de Brasília), no Estádio do Morumbi. Já o Goiás se prepara para enfrentar o Coritiba no próximo sábado (30), em Goiânia.

O São Paulo começou o jogo cometendo vários erros, principalmente na zaga, com Luizão e Diego Costa se atrapalhando em alguns lances. Os momentos de desatenção custaram caro para o Tricolor, visto que aos 8 minutos, Dadá Belmonte aproveitou o erro e abriu o placar para o esmeraldino.

O Tricolor melhorou na partida e passou a ocupar mais a área do Goiás, mas sem muita efetividade.

Virada

Aos 29’, Welington enfiou uma bola na medida para Calleri apenas cabecear e fazer o gol de empate do Tricolor Paulista. A equipe mandante seguiu pressionando, e aos 32’, Igor Gomes recebeu um belo passe de Pablo Maia, se livrou do marcador e cruzou para Rodrigo Nestor, que dominou e marcou o gol da virada do Tricolor Paulista.

Mais um empate e brilho de Tadeu

Apesar do São Paulo seguir firme e buscando ampliar, quem voltou a balançar as redes foi o Goiás. Danilo Cardoso recebeu de Dadá Belmonte e desviou para empatar o jogo no Morumbi.

No último lance do jogo, o árbitro assinalou toque de mão dentro da área de Matheus Sales e assinalou pênalti para o São Paulo. Luciano teve a chance de colocar o Tricolor na frente novamente, mas Tadeu brilhou e fez excelente defesa.

Segundo tempo com São Paulo na frente

O Goiás voltou com um sistema um pouco diferente, e isso favoreceu o São Paulo. Aos 3’, Patrick recebeu de Welington e cabeceou para o fundo das redes de Tadeu, colocando o Tricolor na frente novamente.

Os donos da casa seguiram pressionando e buscando criar oportunidades, já o Goiás buscava se defender. Após mudanças, o Goiás cresceu no jogo novamente, mas parou em boas defesas de Thiago Couto.

Goiás empata o jogo

Quando a partida já estava se encaminhando para o final, Pedro Raul apareceu nos últimos minutos e empatou o jogo para o Esmeraldino após receber de Pedro Junqueira, deixando tudo igual no estádio do Morumbi.

FICHA TÉCNICA

São Paulo 3 x 3 Goiás

Local: Morumbi (São Paulo-SP)

Data e hora: sábado (23/07), às 19h (de Brasília)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo (RJ) e Jean Márcio dos Santos (RN)

Público e renda: 39.393 / R$ 1.761.264,00

Gols: Dadá Belmonte aos 8’/1T, Danilo Cardoso aos 38’/1T, Pedro Raul aos 46'/2T (Goiás); Calleri aos 29’/1T, Rodrigo Nestor aos 32’/1T, Patrick aos 3’/2T (São Paulo)

Cartões amarelos: Luizão, Talles (São Paulo); Pedro Raul, Dadá Belmonte, Matheus Sales, Fellipe Bastos (Goiás)

São Paulo: Thiago Couto; Rafinha, Diego, Luizão e Welington (Marcos Guilherme); Pablo Maia, Rodrigo Nestor (Igor Vinícius) e Igor Gomes (Gabriel); Luciano (Talles Costa), Calleri e Patrick (Nikão). Técnico: Rogério Ceni.

Goiás: Tadeu; Maguinho, Danilo Cardoso, Caetano e Sávio; Matheus Sales (Fellipe Bastos), Luan Dias (Caio), Diego (Pedro Junqueira) e Dadá Belmonte (Nicollas); Vinicius (Danilo Barcelos) e Pedro Raul. Técnico: Jair Ventura.