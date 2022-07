O Cuiabá perdeu o confronto direto para o Coritiba e vai virar o turno do Brasileirão na zona de rebaixamento. O Dourado foi superado por 1 a 0 pela equipa paranaense na noite desta segunda-feira (25), no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Alef Manga marcou o único gol do jogo.

O auriverde caiu para a 17ª colocação, com 20 pontos. Agora, o Cuiabá é o time que abre a zona da degola. Já o Coxa, por sua vez, alcançou os 22 pontos e saltou para a 13ª posição.

O único gol do jogo foi marcado aos 40 minutos. Em uma confusão dentro da área do Cuiabá, Camilo afastou mal e a bola se ofereceu para o atacante Alef Manga fuzilar a meta do goleiro Walter.

A volta do intervalo foi do time do Cuiabá com mais posse, porém sem oferecer perigo a defesa do Coritiba. O clube paranaense optou pelos contra-ataques, mas sem muito sucesso. Agora, o Dourado se prepara para enfrentar o Fortaleza, na Arena Pantanal. A partida está marcada para domingo (31), às 17h (de MT).