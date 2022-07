O São Paulo abriu vantagem sobre o América-MG pelas quartas de final da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira (28), o Tricolor venceu o primeiro jogo do confronto por 1 a 0 no Morumbi, na capital paulista.

A partida de volta será no próximo dia 18 de agosto, novamente uma quinta-feira, às 21h (horário de Brasília), no Independência, em Belo Horizonte. A equipe paulista tem a vantagem do empate. Os mineiros precisam ganhar por dois ou mais gols de diferença no tempo normal. Caso o placar agregado termine igualado, a decisão da vaga será nos pênaltis.

Apesar de maior presença ofensiva, o São Paulo demorou a chegar com perigo à meta do América. Quando conseguiu, balançou as redes. Aos 34 minutos, o lateral Igor Vinícius cruzou pela direita e o atacante Luciano cabeceou para abrir o placar. O Coelho assustou somente aos 45, em cabeçada do zagueiro Iago Maidana, na segunda trave, que saiu por cima do gol.

Na etapa final, o Tricolor seguiu com dificuldades para superar a zaga do América. Aos 20 minutos, Thiago Couto derrubou o atacante Henrique Almeida na área. Iago Maidana teve a chance do empate, mas bateu fraco a penalidade, defendida pelo goleiro são-paulino, substituto do contundido Jandrei. O São Paulo melhorou após a oportunidade desperdiçada pela equipe mineira e quase ampliou aos 41, em conclusão do meia Giuliano Galoppo, estreante da noite, que foi rente à meta do Coelho.

Os dois times voltam a campo no domingo (31), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo enfrenta o Athletico-PR às 16h, na Arena da Baixada, em Curitiba. Em seguida, às 18h, o América encara o Avaí no Independência.