Na estreia do técnico Lisca na Vila Belmiro, o Santos ficou no empate de 2 a 2 com o Fluminense, na noite desta segunda-feira, 1º, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Luiz Felipe e Marcos Leonardo marcaram para os mandantes, enquanto Ganso e Arias fizeram para os visitantes.

Com o resultado, o Peixe foi a 27 pontos, na nona colocação do torneio. O Tricolor das Laranjeiras, por sua vez, foi a 35, na terceira posição.

O Alvinegro Praiano volta a campo agora na próxima segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), quando visita o Coritiba, pela 21ª rodada do Brasileirão. Já o Fluminense recebe o Cuiabá, no domingo, às 16 horas.

O jogo

O primeiro tempo começou bem estudado na Vila Belmiro. Empurrado por seus torcedores, os anfitriões buscaram apertar nos minutos iniciais, mas encontraram dificuldades para criar boas jogadas. Do outro lado, os visitantes buscavam cadenciar a partida com muita troca de passes.

Assim, a primeira jogada de perigo saiu com apenas 15 minutos. Após cobrança de escanteio de Sánchez, Lucas Barbosa desviou e Luiz Felipe completou para o fundo da rede, abrindo o placar para o Peixe.

O Tricolor respondeu aos 29, em cobrança de falta de Paulo Henrique Ganso. A bola desviou na barreira e explodiu na trave esquerda. Aos 35, Nonato recebeu bom passe na área e soltou uma pancada para linda defesa de João Paulo. Na sequência, foi a vez de Samuel Xavier tentar. O lateral pegou a sobra e bateu firme para mais uma intervenção do goleiro.

2º tempo

Na volta do intervalo, o Fluminense aumentou ainda mais a sua posse de bola e tentou encurralar o Santos no campo de defesa. Após tanto rondar a área, os cariocas conseguiram finalizar com perigo pela primeira vez aos 15 minutos. Samuel Xavier apareceu livre na entrada da área e bateu rasteiro para a defesa de João Paulo.

Já aos 25, saiu o empate. Sandry derrubou Matheus Martins na área, e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Ganso estufou as redes. E não demorou para sair a virada. Menos de um minutos depois, Arias aproveitou o lançamento de Nino e bateu bonito da intermediária para colocar os visitantes na frente.

Após o apagão, o Santos acordou e partiu para cima para tentar diminuir o prejuízo. E a estratégia deu resultado. Com o relógio marcando 40 minutos, Ângelo recebeu ótimo lançamento de Fernández e cruzou rasteiro para Marcos Leonardo. O atacante, então, bateu de primeira para deixar tudo igual.

Três minutos depois, quase saiu mais um. Lucas Braga foi acionado na ponta esquerda e soltou o pé. Atento, Fábio espalmou para o lado.

No fim, ambas as equipes buscaram um tento salvador, mas nada foi suficiente para tirar o empate do placar. A melhor chance saiu aos 50, em cabeçada de Maicon que saiu pela linha de fundo.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 2 X 2 FLUMINENSE

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data: 1 de agosto de 2022, segunda-feira.

Horário: 20 horas (de Brasília)

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Kléber Lúcio Gil (SC) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Cartões amarelos: Camacho, Madson (Santos); Caio Paulista, André (Fluminense)

Público: 11.943

Renda: R$ 372.325,00

GOLS: Luiz Felipe, aos 15 do 1ºT, Marcos Leonardo, aos 40 do 2ºT (Santos); Ganso, aos 25 do 2ºT, e Arias, aos 26 do 2ºT

SANTOS: João Paulo; Madson, Maicon, Luiz Felipe e Felipe Jonatan; Camacho (Rodrigo Fernández), Vinicius Zanocelo (Ângelo) e Carlos Sánchez (Sandry); Lucas Barbosa (Léo Baptistão), Lucas Braga e Marcos Leonardo.

Técnico: Lisca

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro (Martinelli) e Caio Paulista; André, Nonato (Willian) e Paulo Henrique Ganso (David Duarte); Matheus Martins (Wellington), Jhon Arias e Germán Cano

Técnico: Eduardo Maciel de Barros (auxiliar)