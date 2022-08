Verdão chegou aos 45 pontos ganhos e abriu seis de diferença do vice-líder e próximo adversário, que é o Corinthians, em Itaquera

O Palmeiras entrou em campo sabendo do tropeço do Corinthians e podendo abrir seis de vantagem para o rival, que é segundo colocado nesta 21ª rodada do Brasileirão. Conseguiu. Jogando no Allianz Parque, na tarde deste domingo (07), o Verdão superou o Goiás, por 3 a 0, e chegou aos 45 pontos.

A vitória palmeirense contou com os gols de Mayke e Raphael Veiga, de pênalti e Atuesta, na etapa final. Duelo teve mais de 38 mil pessoas presentes para acompanhar a quinta vitória seguida em seus domínios. O resultado foi o quinto triunfo consecutivo do Alviverde na competição e seguiu com melhor ataque (36) e defesa (14). Além disso, o saldo positivo palmeirense é de 22 contra 6 do vice-líder. Na próxima rodada tem Corinthians e Palmeiras, na Neo Química Arena, no sábado (13), às 19h (Brasília).

Decisão internacional

O Palmeiras depois de ampliar a vantagem diante de todos os rivais no Campeonato Brasileiro, agora foca na partida de volta das quartas de final da Libertadores. Jogo será na próxima quarta-feira (10), diante do Atlético-MG, também no Allianz Parque, às 21h30 (Brasília). Já o Goiás, só joga no próximo sábado (13), contra o Avaí, pela 22ª rodada do nacional, às 16h30 (Brasília) no estádio da Serrinha.

Liderança ampliada

O Palmeiras foi com um time misto diante dos goianos por estar uma decisão internacional na próxima semana. Mesmo assim, a característica do Verdão seguiu a mesma com uma pressão sobre o rival. Em um lance envolvendo Wesley e Raphael Veiga, a equipe palmeirense perdeu um gol inacreditável na pequena área.

Ainda deu tempo para o Goiás assustar em bola aérea, mas Weverton apareceu para se manter sem ser vazado no jogo. Controlando o duelo, aos 19' da etapa inicial abriu o placar em contra golpe puxado por Gabriel Menino e Dudu, que serviu o lateral-direito Mayke para tirar o zero do confronto. Sem dificuldades, o Alviverde fez 2 a 0 com Veiga, de pênalti, aos 49' do primeiro tempo, após intervenção do VAR (árbitro de vídeo). Foi o primeiro acerto do meia depois de três erros consecutivos.

Pelas mudanças praticadas por Abel Ferreira durante o confronto deu para ver o atacante Rony voltar a ser utilizado depois de seis partidas fora por contusão. O 10 palmeirense é o artilheiro da equipe, no ano, com 19 tentos marcados. O Palmeiras seguiu pressionando para aumentar o resultado conquistado de forma dominante, dando sustos e até exigindo boas defesas de Tadeu. Ainda sim deu tempo para Atuesta balançar a rede adversária pela primeira vez com as cores verde e branca, aos 37' da etapa final, em um chute de esquerda de fora da área.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras 3 x 0 Goiás

Local: Allianz Parque, São Paulo

Data e hora: domingo (07/08), às 16h

Público e Renda: 38.801 / R$ 2.105.530,28

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Auxiliares: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Leirson Peng Martins (RS)

Quarto árbitro: Ilbert Estevam da Silva (SP)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Cartões amarelos: Zé Rafael, aos 41' 1º/T e Gustavo Gómez, aos 47' 2º/T (Palmeiras); Dadá Belmonte, aos 48' 1º/T e Danilo Barcelos, aos 20' 2º/T (Goiás)

Gols: Mayke, aos 19' 1º/T e Raphael Veiga, de pênalti, aos 49' 1º/ T e Atuesta, aos 37' 2º/T (Palmeiras)

PALMEIRAS: Weverton; Luan, Gustavo Gómez e Vanderlan; Mayke, Gabriel Menino (Atuesta), Zé Rafael (Danilo), Wesley e Raphael Veiga (Gustavo Scarpa); Dudu (Rony) e Navarro (López). Técnico: Abel Ferreira.

GOIÁS: Tadeu; Lucas Halter, Caetano (Hugo) e Reynaldo; Diego, Matheus Sales (Renato Junior), Dadá Belmonte (Pedro Junqueira), Danilo Barcelos (Nicolas), Caio Vinícius e Luan Dias (Fellipe Bastos); Pedro Raul. Técnico: Jair Ventura.