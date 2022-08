Diante de mais de mais de 60 mil presentes, o Fluminense garantiu a classificação para as semifinais da Copa do Brasil ao empatar em 2 a 2 com o Fortaleza, na noite desta quarta-feira (17) no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A equipe das Laranjeiras ficou com a vaga porque triunfou por 1 a 0 na ida das quartas de final.

Agora o Tricolor das Laranjeiras aguarda a partida entre Corinthians e Atlético-GO, ainda nesta quarta em São Paulo, para saber qual será o seu próximo adversário. Na ida o Dragão venceu por 2 a 0.

Precisando de gols para buscar a classificação, a equipe comandada pelo argentino Juan Vojvoda optou por negar espaços na defesa e por agredir por meio de jogadas de contra-ataque.

E foi justamente desta forma que o Fortaleza abriu uma vantagem de 2 a 0 ainda no primeiro tempo. Logo aos 11 minutos o zagueiro Titi lançou, Nino falhou no corte e a bola sobrou para Thiago Galhardo, que avançou e chutou para defesa parcial de Fábio. A bola desviou em Manoel e Nino acabou escorando para a meta de seu próprio time.

A equipe das Laranjeiras até tentou igualar o marcador, mas, após novo lançamento, Zé Welison escorou para Thiago Galhardo, que enviou a bola para Silvio Romero, que não perdoou aos 45.

No intervalo Fernando Diniz fez uma mudança que mudou a dinâmica do jogo do Fluminense, ele tirou o zagueiro Nino para a entrada do meio-campista Martinelli. Com isso, a equipe da casa conseguiu avançar suas linhas e passou a chegar com mais perigo.

E essa postura deu resultado aos 14 minutos, quando o juiz, com auxílio do VAR (árbitro de vídeo), marcou pênalti em cima de Matheus Martins. Ganso foi para a cobrança três minutos depois e não falhou. Com isso, a vaga seria definida na disputa de pênaltis.

Mas a torcida do Tricolor acordou de vez e empurrou a equipe para a frente em busca do gol da classificação. E ele veio aos 26 minutos, quando Arias recebeu na esquerda e cruzou na medida para o artilheiro Germán Cano escorar, se isolar como artilheiro da Copa do Brasil com 5 gols, e garantir a classificação.