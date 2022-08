Os jogos de ida serão realizados dia 24 de agosto e as partidas de volta, no dia 14 de setembro

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) realizou o sorteio dos mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil nesta sexta-feira. Enquanto o Corinthians decidirá vaga para a finalíssima contra o Fluminense em casa, o São Paulo terá que resolver o jogo de volta fora dos seus domínios diante do Flamengo.

Os jogos de ida acontecem no dia 24 de agosto, próxima quarta-feira. Já as partidas de volta foram marcadas para o dia 14 de setembro. Os horários serão ainda serão definidos.

Vale lembrar que os clubes que passaram para as semifinais faturaram R$ 8 milhões cada. O vice-campeão leva R$ 25 milhões e o vencedor R$ 60 milhões.

O ex-treinador Carlos Alberto Parreira participou do sorteio desta sexta. Parreira dirigiu três dos semifinalistas da Copa do Brasil deste ano: Corinthians, São Paulo e Fluminense. Além disso, comandou a Seleção Brasileira no título da Copa do Mundo de 1994.

Confira a campanha dos semifinalistas na Copa do Brasil:

Corinthians

Começando pelo Corinthians, o elenco treinado por Vítor Pereira teve enorme reação na última etapa do campeonato. Até aqui, o clube passou pela Portuguesa na terceira fase e venceu o Santos nas oitavas de final, com um agregado de 5 a 0.

Em um cenário dramático vivido nas oitavas de final, o Timão conseguiu reverter a desvantagem de 2 a 0 contra o Atlético-GO e goleou o adversário na Neo Química Arena por 4 a 1, com hat-trick de Yuri Alberto.

São Paulo

Partindo para o São Paulo, o clube entrou no torneio ainda na primeira fase, empatando com o Campinense e avançando de fase por ter melhor classificação no ranking da CBF. Depois, venceu o Manaus por 2 a 0 e fechou o agregado contra o Juventude no Morumbi em 4 a 2.

Nas oitavas de final, deixou o Palmeiras para trás após empatar em 2 a 2 e vencer a disputa de pênaltis no Allianz Parque. Na última etapa, o Tricolor encontrou o América-MG novamente e avançou após fazer 1 a 0 em casa e igualar em 2 a 2 fora.

Flamengo

O primeiro adversário do Flamengo foi o Altos, que sofreu eliminação na terceira fase por 4 a 1 no total. Na sequência, o Rubro-Negro saiu atrás contra o Atlético-MG por 2 a 1, mas aplicou 2 a 0 no Maracanã e avançou para as quartas de final.

O último desafio até então foi diante do Athletico-PR. Após empatar em 0 a 0 em casa, o clube carioca buscou um placar mínimo de 1 a 0 na Arena da Baixada, resultado decretado por um golaço de Pedro.

Fluminense

A campanha do Fluminense na Copa do Brasil começou de forma agitada contra o Vila Nova, também na terceira fase. No primeiro jogo, a equipe do Rio de Janeiro venceu por 3 a 2 e na volta por 2 a 0.

Nas oitavas, eliminou o Cruzeiro com 5 a 1 no agregado e recentemente passou pelo Fortaleza. A equipe de Fernando Diniz ganhou a ida por 1 a 0, no Castelão, e empatou em 2 a 2 no Maracanã.