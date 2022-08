Além das seis vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, Flamengo e Palmeiras têm outra estatística em comum: somando todas as competições, os times não perdem há 11 jogos. O líder e o segundo colocado medem forças neste domingo (21), às 16h (horário de Brasília), no Allianz Parque, pela 23a rodada do Brasileirão. O time paulista está na ponta da tabela, com 48 pontos, nove acima do Mais Querido.

Desde o derradeiro resultado negativo até o momento, o Flamengo conseguiu 10 vitórias e um empate, com 93,9% de aproveitamento. Já o Palmeiras venceu oito jogos e obteve três igualdades, com 81,3% dos pontos conquistados. A última derrota do Rubro-Negro aconteceu em 10 de julho, diante o Corinthians. No mesmo mês, no dia 02, o Alviverde perdeu para o Athletico Paranaense.

Na temporada inteira, o Flamengo disputou 54 jogos, com 35 vitórias, nove empates e 10 derrotas. O Mais Querido marcou 103 gols e sofreu 42. Do lado paulista, o mesmo número de partidas, com 38 triunfos, 12 igualdades e quatro resultados negativos. A equipe balançou as redes adversárias 108 vezes e levou 32.

De lá pra cá, as equipes não sofreram novas derrotas no Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. No caso da equipe paulista, no mata-mata nacional, o Alviverde até venceu o São Paulo no mês de julho, mas não o suficiente para reverter o resultado negativo do primeiro jogo, disputado ainda em junho. A equipe de Abel Ferreira foi eliminada na disputa de pênaltis, em pleno Allianz Parque.

O duelo deste domingo (21) terá exibição para quase todo Brasil na TV aberta, pela Rede Globo, exceto os estados de Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Já o Premiere transmite o jogo através do pay-per-view. No entanto, como de costume, o Coluna do Fla no Youtube traz toda a cobertura da partida, com narração do ‘brabo’ Rafa Penido, comentários do ‘poeta’ Tulio Rodrigues e reportagens de Bruno Villafranca e Paula Mattos.