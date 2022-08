Em confronto direto pela disputa do título do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Flamengo empataram em 1 a 1, no Allianz Parque, neste domingo, pela 23ª rodada da competição. Preservando alguns titulares no primeiro tempo, o Fla abriu o placar com Victor Hugo, de cabeça, após cruzamento de Ayrton Lucas. No segundo tempo, Raphael Veiga igualou a partida em chute de fora da área.

Com o resultado, o Palmeiras chega aos 49 pontos e vê a vantagem na liderança cair no Brasileirão para oito pontos - o Fluminense venceu o Coritiba na rodada e assumiu a segunda colocação. O Tricolor tem 41 pontos. Com 40 pontos, o Flamengo caiu para a terceira colocação. Detalhe que o Corinthians ainda joga na rodada contra o Fortaleza e pode chegar a 42 pontos.

Os dois times voltam a campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo final de semana, pela 24ª rodada. No sábado, o Palmeiras vai até o Maracanã enfrentar o Fluminense, às 19h. No domingo, o Flamengo vai até o Nilton Santos para o clássico contra o Botafogo, às 18h. Mas antes, o Fla tem compromisso pela Copa do Brasil. Na quarta-feira, às 21h30, o time enfrenta o São Paulo, no Morumbi, pelo jogo de ida da semifinal.

Primeiro tempo

O Palmeiras tomou a iniciativa do confronto, teve a posse de bola, mas não conseguiu ser eficiente no ataque. Bem postado na defesa, o Flamengo apostou nas saídas rápidas e levou a melhor. Ayrton Lucas fez jogada individual pelo lado esquerdo da área e cruzou. Victor Hugo subiu com liberdade e mandou de cabeça para o gol para abrir o placar. Com o placar favorável, o Fla ainda criou oportunidades com Pablo e Matheuzinho, mas não conseguiu ampliar.

Segundo tempo

A partida melhorou no segundo tempo e os dois times passaram a criar mais. Atrás no placar, o Palmeiras tentou pressionar desde o começo, enquanto o Flamengo seguia insistindo nos contra-ataques. Após boa triangulação pelo lado direito de ataque, Dudu ajeitou para Raphael Veiga, que mandou para o gol, mas a arbitragem anulou o lance por impedimento. Minutos depois, Raphael Veiga acertou bonito chute da entrada da área e igualou a partida. Dorival colocou Pedro, Everton Ribeiro, Vidal, Gabigol e Arrascaeta no jogo para tentar a vitória, mas o empate persistiu.