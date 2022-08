Jogando em Goiânia, o Cuiabá pressionou e pressionou o Atlético-GO, mas ficou apenas no empate com o Dragão mesmo atuando todo o segundo tempo com um jogador a mais - o zagueiro Lucas Gazal foi expulso aos 45 do primeiro tempo.

Churín e Rodriguinho marcaram os gols do empate em 1 a 1 no estádio Antônio Accioly, na noite deste domingo (21), em Goiânia, no complemento da 23ª rodada do Brasileirão. O atacante Deyverson fez sua estreia como titular durante 90 minutos.

O resultado deixa o Cuiabá, momentaneamente, fora da zona de rebaixamento. O clube soma 24 pontos, um a mais que o Avaí (23), que fecha a rodada 24 nesta segunda (22), contra o Inter na Ressacada. A equipe goiana continua em situação delicada, na vice-lanterna da competição, tendo conquistado 22 pontos em 23 jogos.

A partida em Goiânia começou morna. Os donos da casa abriram o placar aos 33, com cabeceio de Churin após assistência de Airton. Ainda na etapa inicial, aos 44, os donos da casa ficaram em desvantagem numérica após a expulsão de Lucas Gazal.

Com um a mais, a primeira chance de empatar apareceu no primeiro tempo, pelos pés de Rafael Gava, mas o chute foi interceptado pela defesa. No segundo tempo, o Cuiabá ampliou o domínio da partida e teve chances de virar o jogo. O time comandado por Jorginho acabou a partida com 65% de posse de bola e 23 finalizações ante 7 do Atlético.

A defesa do Dragão resistiu até os 35 minutos, quando Rodriguinho testou para o gol o escanteio cobrado pelo lateral Daniel Guedes. A partir daí, o Dourado intensificou as ações ofensivas e, por detalhes, não fez o 2 a 1.

Aos 45, Alesson recebeu dentro da área e chutou para o gol com o goleiro já batido. Porém, a defesa salvou em cima da linha. Três minutos depois, André Luis chutou de fora da área e carimbou o travessão do goleiro Renan.

O próximo compromisso do Cuiabá é contra o Santos no próximo domingo (28). A bola rola a partir das 17h (de MT), na Arena Pantanal.