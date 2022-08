A volta de Cuca, tão comemorada, no lugar de Turco Mohamed, se tornou enorme frustração. Com ele, o time foi eliminado da sonhada Libertadores, com dois jogadores a mais, diante do Palmeiras. O treinador foi vaiado pela torcida na derrota de sábado, contra o Goiás, em pleno Mineirão. Resultado que deixou o clube na sétima colocação no Brasileiro.

A 14 pontos do líder Palmeiras, na 23ª rodada. Os mecenas que mantém o elenco caríssimo, e mais Cuca, por R$ 24 milhões ao mês, está desnorteada. A resposta do público já foi notada no sábado. 'Apenas' 31 mil torcedores.

'Meio Mineirão.' Até a eliminação da Libertadores, o entusiasmo se refletia no estádio lotado. O diretoria teme que a frustração atinja também a chegada de novos sócios-torcedores. Em 2023, o Atlético inaugurará sua nova arena. E precisa do apoio maciço financeiro da torcida.

A diretoria exige ao menos a classificação para a Libertadores do próximo ano. Os jogadores foram vaiados e xingados após o confronto com o Goiás. Principalmente Hulk. A imprensa mineira não perdoa as eliminações precoces do clube na Copa do Brasil e, principalmente, na Libertadores.

Sentindo o clube 'derreter', Cuca decidiu convocar uma coletiva hoje, em Belo Horizonte. Jornalistas mineiros acreditavam que ele iria anunciar a renovação antecipada para 2023. Erraram feio.

Enfatizar que seu time que seu time conseguiu fazer 121 finalizações. E que só marcou cinco gols. O treinador só piorou as coisas. A entrevista acabou sendo uma maneira que o técnico descobriu para aliviar a 'sua' situação.

Mostrar que a movimentação da equipe, desde que chegou, é muito ofensiva. E que permitiu ao time chutar 121 vezes ao gol adversário. E que se o Atlético não marcou mais foi por conta das falhas nos arremates dos jogadores. Para piorar, de vez, Cuca se recusou a garantir que continuará no Atlético Mineiro em 2023.

Seu contrato vai até o final do Brasileiro, que termina no dia 13 de novembro. Ele quer ficar livre, leve e solto para que, se houver um convite para assumir a Seleção, no lugar de Tite, não haja o menor problema. Só se não for chamado, ele pode seguir no Atlético Mineiro.

Suas declarações mostraram que Cuca quase 'fez um favor' ao voltar para o clube. "Quando eu vim aqui para o Galo, eu não vim por mim.

"Pelo Cuca, ficar em casa parado, ele não estava se expondo. Estava parado como tinha planejado e continuava sendo o campeão do Brasileiro e da Copa do Brasil, mas eu entendi que o Galo precisava de mim naquele momento."

Só que não será mais o campeão da Copa do Brasil.

E também do Brasileiro.

Se Cuca queria animar o torcedor atleticano, se deu mal.

Conseguiu apenas trazer mais preocupação.

Percebendo a reação dos repórteres, Cuca tentou convencer a todos que o seu clube poderia ter uma 'arrancada fantástica' e ser campeão brasileiro.

Não conseguiu.

"Eu falei que vinha aqui tentar ajudar. Não é uma certeza que você vem aqui e vá fazer as coisas mudarem de uma hora para a outra, mas eu vim. Estou aqui dando a cara a tapa. Não estamos conseguindo os resultados e assumo a responsabilidade."

Não havia outra saída para Cuca, que deseja assumir a Seleção.

Desde sua chegada, o clube tem apenas uma vitória. Dois empates. E três derrotas.

A decepção é mais do que justificada...