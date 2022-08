A partida foi disputada na noite desta segunda-feira (22), no Estádio da Ressacada

Pelo encerramento da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional derrotou o Avaí, por 1 a 0, na noite desta segunda-feira (22), no Estádio da Ressacada. O gol foi marcado no último lance do jogo, aos 51, com Paulo Henrique, de pênalti. Com o resultado, o Colorado se aproximou do G4 do torneio nacional.

O Internacional pulou para quinto lugar, agora com 39 pontos. Já os catarinenses seguem na zona de rebaixamento, em 17°, com 23 pontos.

Aos 50 minutos, a árbitra Edina Alves Batista acabou marcando penalidade, após Rafael Vez impedir a jogada de Liziero abrindo o braço impedindo que a bola passasse. Na cobrança, Paulo Henrique, que havia entrado na etapa complementar, chutou forte no ângulo dando a vitória ao Colorado na Ressacada.