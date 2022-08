Reunião na tarde desta terça-feira (23) confirmou a realização

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a realização da Copa Verde em 2022, após reunião realizada nesta terça-feira (23). O presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, e o diretor de competições, Julio Avellar, fizeram o anúncio, após reunião no Rio de Janeiro (RJ), em que o presidente da (FPF), Ricardo Gluck Paul, esteve presente.

De acordo com a nota publicada pela CBF, o formato de disputa e datas da competição ainda serão reveladas. Vale lembrar, esta será a nona edição da Copa Verde, criada em 2014. O torneio reúne equipes das regiões Norte e Centro-Oeste do Brasil, além do Espírito Santo. O Remo é o atual campeão.

A realização da Copa Verde deste ano não estava confirmada, por causa do calendário apertado da Copa do Mundo, que começa em novembro. No Pará, três times estão classificados à competição regional: Paysandu, Remo e Tuna. Nos últimos meses, a FPF não pôde discutir sobre o tema devido aos imbróglios relacionados às eleição da Federação.

A FPF chegou, neste período, a fica irregular, por não realizar as eleições nos prazos estipulados pelo Estatuto da própria Federação. Mas, no último dia 11 de agosto, a CBF confirmou a re-homologação da FPF e convidou Ricardo Gluck Paul para discutir sobre a possível realização da Copa Verde, confirmada nesta terça-feira (23).