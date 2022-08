Agora, o time comandado por Rogério Ceni precisará vencer o Flamengo por três gols de diferença no jogo de volta, dia 14 de setembro

O Flamengo saiu na frente na semifinal da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, o São Paulo recebeu o rival rubro-negro no estádio do Morumbi, pelo jogo de ida, mas não foi capaz de evitar a derrota por 3 a 1 diante dos mais de 50 mil torcedores nas arquibancadas. João Gomes, Gabigol e Everton Cebolina balançaram as redes para os visitantes. Rodrigo Nestor descontou para os donos da casa.

Agora, o time comandado por Rogério Ceni precisará vencer o Flamengo por três gols de diferença no jogo de volta, dia 14 de setembro, no Maracanã, para garantir a vaga na final da Copa do Brasil no tempo regulamentar. Um triunfo por dois gols de diferença no Rio de Janeiro leva a decisão para os pênaltis. O Mengão, por sua vez, poderá até perder por um gol de diferença que ainda assim avançará à decisão do torneio.

O São Paulo agora volta o foco para o Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, o Tricolor terá pela frente o Fortaleza, no Morumbi, e precisa voltar a pontuar na competição para se aproximar dos primeiros colocados. Já o Flamengo disputará o clássico contra o Botafogo, novamente fora de casa.

O jogo

O Flamengo começou mais afiado e quase abriu o placar aos seis minutos, quando João Gomes deu ótimo passe em profundidade para Arrascaeta, que driblou o goleiro Jandrei e cruzou para Pedro completar, se esticando todo, mas mandando por cima do gol. O São Paulo respondeu pouco depois, quando Reinaldo cruzou na medida para Patrick, que cabeceou firme, mas Santos fez a defesa.

Aos 11 minutos, o Mengão teve mais sorte. Aproveitando contra-ataque, Everton Ribeiro levantou no segundo pau, e João Gomes, nas costas da marcação, cabeceou cruzado, vendo a bola bater na trave antes de morrer no fundo das redes, abrindo o placar no Morumbi.

Daí em diante só deu São Paulo. Aos 20 minutos, Patrick fez linha jogada individual pela esquerda, invadiu a área e tocou para trás, achando Rodrigo Nestor, que bateu de primeira, mandando muito longe do gol, levando a torcida à loucura. No minuto seguinte, o Pantera novamente se livrou da marcação e levantou na área. A bola passou por todo mundo, sobrando para Igor Vinícius, que bateu forte, em cima de João Gomes.

A pressão tricolor não cessava. Aos 32 minutos, Patrick ficou com a sobra após dividida de Calleri com a defesa e bateu forte, dentro da área, mas Santos fez uma defesa espetacular para evitar o empate. A bola ainda explodiu no travessão, mas não cruzou a linha. Somente na reta final do primeiro tempo o Flamengo voltou a ter a posse de bola e a assustar em chute de fora da área de Everton Ribeiro, que desviou em Nestor e saiu pela linha de fundo.

Segundo tempo

No segundo tempo o São Paulo continuou com a mesma postura, mas foi o Flamengo que quase ampliou no primeiro minuto. Pedro puxou contra-ataque, cortou a marcação e tocou para Gabigol dentro da área, mas o camisa 9 rubro-negro bateu para fora. O Tricolor respondeu três minutos depois com Nestor, que recebeu ótimo passe de Igor Vinícius e, livre pelo meio, bateu da entrada da área, mas a bola desviou na defesa rival e foi para fora.

O time comandado por Rogério Ceni continuou indo para cima em busca do empate. Reinaldo experimentou de fora da área, mas bateu fraco, facilitando a vida de Santos. Depois, Igor Vinícius recebeu nas costas de Filipe Luís e soltou a bomba, mas a bola novamente tocou no defensor rival antes de sair. Nem mesmo Patrick conseguiu balançar as redes após bate-rebate dentro da área, vendo também sua bola resvalar em um dos jogadores rubro-negros no caminho para o gol.

O Flamengo, por sua vez, não ameaçava, mas quando chegou ao ataque, ampliou. Aos 21 minutos, após cruzamento pela direita, Jandrei afastou, mas Everton Ribeiro ficou com a sobra e bateu no cantinho. O goleiro do São Paulo novamente interviu, espalmando, mas Gabigol, no rebote, completou para o fundo das redes, frustrando a torcida tricolor no Morumbi.

Mas, o São Paulo foi resiliente e aos 33 minutos acabou sendo premiado com um gol. Igor Vinícius tocou para Rodrigo Nestor na entrada da área, e o meio-campista, bastante criticado pela torcida, bateu de primeira, sem chances para o goleiro Santos, amenizando a situação no Morumbi.

E o Tricolor só não empatou antes do apito final porque a sorte parecia estar do lado rubro-negro nesta quarta-feira. Aos 42 minutos Igor Vinícius levantou na área, e Welington ficou com a sobra, batendo cruzado, mascado, e vendo a bola passar na frente de todo mundo, sem qualquer desvio. E quando o São Paulo já estava se conformando com a derrota por 2 a 1, o Flamengo fechou os trabalhos com Everton Cebolinha,que bateu da entrada da área, no cantinho, sem chances para Jandrei. Final: São Paulo 1 x 3 Flamengo.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 1 X 3 FLAMENGO

Local: estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: 24 de agosto de 2022, quarta-feira

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA-RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA-RS) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Público: 51.365 torcedores.

Renda: R$ 6.238.678,00

Gols: João Gomes, aos 11 do 1ºT, Gabigol, aos 21 do 2ºT, Everton Cebolinha, aos 47 do 2ºT (Flamengo); Nestor, aos 33 do 2ºT (São Paulo)

SÃO PAULO: Jandrei; Rafinha, Diego Costa e Léo; Igor Vinícius, Pablo Maia (Colorado), Igor Gomes (Galoppo), Rodrigo Nestor e Reinaldo (Welington); Patrick (Luciano) e Calleri.

Técnico: Rogério Ceni.

FLAMENGO: Santos; Rodinei, David Luiz (Fabrício Bruno), Léo Pereira e Filipe Luís; João Gomes (Vidal), Thiago Maia, Everton Ribeiro (Victor Hugo) e Arrascaeta; Gabigol (Everton) e Pedro (Lázaro).

Técnico: Dorival Jr.