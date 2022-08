A Prefeitura de Alta Floresta tem feito investimentos importantes no esporte tanto na infraestrutura esportiva como na realização de competições tradicionais que ficaram suspensas por conta da pandemia.

O voleibol é uma das modalidades que tem recebido investimentos da gestão do perfeito Valdemar Gamba, com isso, ganhou evidência e o apoio da iniciativa privada. Recentemente a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer apresentou para a sociedade as atividades da escola de base e os times profissional adulto e juvenil que disputarão competições nacionais este ano.

Para fomentar a modalidade no município, a prefeitura contratou o professor Amaury Castro. O profissional está trabalhando os fundamentos do vôlei com as crianças e tem investido pesado na preparação das equipes adulto e juvenil para as competições nacionais.

Contando com o investimento do município e o apoio empresarial, a equipe masculina adulto de Alta Floresta vai disputar a Superliga Brasileira de Voleibol Masculino - Série C. A equipe profissional conta com atletas de Alta Floresta, de Joinville (SC), Maringá (PR), Cuiabá (MT), e de outros estados como Minas Gerais e São Paulo. A parceria púbico-privada também vai garantir que a equipe juvenil dispute a Taça Paraná de Voleibol.

"O esporte faz a diferença na vida das pessoas em todas as idades, por isso a gestão municipal está investindo forte. Estamos com a escolinha atendendo mais de 150 crianças e formamos uma equipe para disputar a série C do campeonato nacional. Então, a gente fica muito contente com isso porque todas as ações voltadas à prática esportiva têm o apoio da gestão do nosso prefeito”, ressaltou o secretário Pedro Salustiano.