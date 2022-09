Rubro-Negro vence por 4 a 0 e abre vantagem no confronto da semifinal

O Flamengo abriu ótima vantagem sobre o Vélez Sarsfield pelas semifinais da Libertadores. Nesta quarta-feira (31), o Rubro-Negro venceu o primeiro jogo do confronto por 4 a 0, no estádio José Amalfitani, em Buenos Aires (Argentina). O centroavante Pedro balançou as redes três vezes e disparou na artilharia da competição, com 11 gols.

A partida de volta será na próxima quarta-feira (7), às 21h30 (horário de Brasília), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Os cariocas podem até perder por três gols de diferença que, ainda assim, classificam-se à terceira final de Libertadores em quatro anos. Os argentinos têm de vencer por cinco ou mais gols de saldo no tempo normal. Caso igualem o placar agregado, ganhando por quatro gols, a decisão será nos pênaltis.

O início agressivo do Flamengo, subindo as linhas e pressionando a saída de bola, acuou o Vélez, que teve dificuldades de se aproximar da meta rubro-negra. É verdade que, quando conseguiu, assustou. Aos 34 minutos, o meia Luca Orellano cobrou falta na trave. Mas os anfitriões pouco fizeram a mais no primeiro tempo.

A equipe brasileira soube aproveitar as brechas deixadas pelos argentinos. Aos 31 minutos, o zagueiro Léo Pereira, livre, cruzou pela direita e Pedro apareceu às costas da defesa para desviar na saída do goleiro e abrir o placar. Aos 45, em boa jogada rubro-negra que começou em um desarme do volante João Gomes, o atacante Gabriel Barbosa recebeu de Giorgian de Arrascaeta na área e tocou de primeira para o também meia Everton Ribeiro fazer o segundo dos cariocas.

O Flamengo manteve o ritmo na volta do intervalo, envolvendo o Vélez na troca de passes e chegando ao terceiro aos 15 minutos, novamente com Pedro. O centroavante foi lançado por Gabriel Barbosa e tocou por cima de Hoyos. O próprio Gabriel Barbosa teve duas chances para aumentar a vantagem, na frente do goleiro, mas as desperdiçou. Aos 22, chutou em cima do arqueiro. Oito minutos depois, recebeu de João Gomes com o gol vazio, mas bateu ao lado.

A pressão carioca, em meio à desorganização dos argentinos, culminou no quarto gol. Aos 37 minutos, o meia Arturo Vidal lançou para Gabriel Barbosa, mas a bola desviou na zaga e sobrou com Pedro. O camisa 21, em noite inspirada, aproveitou e balançou as redes pela terceira vez na noite, fechando o marcador no José Amalfitani.

Antes de reencontrar o Vélez, o Flamengo volta a campo neste domingo (4), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tentando se aproximar do líder Palmeiras, o Rubro-Negro, segundo colocado, com sete pontos a menos, enfrenta o Ceará no Maracanã, às 11h.