Atacante supera Cano e assume artilharia da competição, com 14 gols

O Campeonato Brasileiro tem um novo goleador. Nesta segunda-feira (5), o Goiás derrotou o Santos por 2 a 1 na Vila Belmiro, em Santos (SP), em noite inspirada de Pedro Raul. O camisa 11 balançou as redes duas vezes e assumiu a artilharia isolada da competição, com 14 gols, um a mais que o também atacante Germán Cano, do Fluminense.

Os goianos, de quebra, ultrapassaram o Peixe na tabela do Brasileirão. O Esmeraldino ganhou uma posição e aparece em nono lugar, com 35 pontos, após 25 rodadas. O Alvinegro, com 34 pontos, caiu para décimo.

Os visitantes precisaram de um minuto de bola rolando para saírem na frente. O atacante Dadá Belmonte cruzou pela direita e Pedro Raul, de cabeça, abriu o marcador. Satisfeito, o Goiás recuou as linhas para jogar no contra-ataque, mesmo que sem assustar novamente a meta dos anfitriões na primeira etapa. O Santos ainda teve chances de empatar antes do intervalo, com o volante Vinícius Zanocelo, mas parou no goleiro Tadeu.

No começo do segundo tempo, o Alvinegro, enfim, deixou tudo igual. Aos nove minutos, Madson recebeu do meia Luan e cruzou rasteiro, pela direita. A bola desviou no também lateral Sávio, que marcou contra. O Goiás, porém, não demorou a voltar à frente. Aos 15, Pedro Raul viu o goleiro João Paulo adiantado e fez um golaço por cobertura. O Santos pressionou o Esmeraldino em busca de mais um empate, mas foi pouco eficiente na construção e na conclusão.

O Santos volta a campo neste sábado (10), às 16h30 (horário de Brasília), contra o Ceará, na Arena Castelão, em Fortaleza. No domingo (11), às 19h, o Goiás recebe o Flamengo no estádio da Serrinha, em Goiânia. Os duelos valem pela 26ª rodada do Brasileirão.