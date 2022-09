Decisão será contra o Athletico-PR, em 29 de outubro no Equador

O Flamengo se classificou para a final da Copa Libertadores após derrotar o Vélez Sarsfield (Argentina) por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (7) no estádio do Maracanã. Assim, o Rubro-Negro disputará a decisão da competição continental com o Athletico-PR (que eliminou o Palmeiras na outra semifinal) no dia 29 de outubro, no estádio Monumental de Guayaquil (Equador).

A classificação da equipe da Gávea foi alcançada em grande estilo, após golear os argentinos no confronto de ida por 4 a 0. Também vale destacar que o Flamengo chega à final da Libertadores invicto.

Mesmo com a grande vantagem obtida na partida de ida, e contando com o apoio de mais de 66 mil torcedores, o Flamengo manteve mais a posse de bola nos minutos iniciais, mas uma posse pouco produtiva diante de um Vélez que se segurou atrás esperando oportunidades de contra-atacar. E a postura inicial dos argentinos foi premiada aos 20 minutos, quando o meia Janson recebeu na esquerda, avançou e cruzou para o meio da área, onde Pratto não perdoou.

Porém, o time da Gávea começou a ficar mais confortável com o passar do tempo. E o empate veio antes do intervalo. Aos 41 minutos Rodinei tocou para Everton Ribeiro, que levantou para Pedro, que, de costas, acertou cabeçada mortal. Com este gol, o artilheiro isolado da atual Libertadores se tornou o maior artilheiro do Flamengo em uma edição da competição, com o total de 12 (um a mais do que Zico e do que Gabriel Barbosa).

Na etapa final o técnico Dorival Júnior fez algumas mudanças com o objetivo de oxigenar a sua equipe, e elas logo fizeram efeito. Seis minutos após entrar no gramado, o atacante Marinho recebeu passe de Pedro e acertou um belíssimo gol para dar números finais ao marcador.