Tricolor enfrenta Del Valle na decisão da competição

O São Paulo se classificou para a final da Copa Sul-Americana após derrotar o Atlético-GO por 4 a 2 na disputa de pênaltis, na noite desta quinta-feira (8) no estádio do Morumbi, na partida de volta da competição. A vaga na decisão teve que ser definida nas penalidades máximas porque o Tricolor venceu de 2 a 0 nos 90 minutos, após ser derrotado por 3 a 1 no confronto de ida.

Agora o São Paulo enfrenta o Independiente del Valle (Equador) na grande decisão, no dia 1º de outubro, no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba (Argentina).

Mesmo pressionada após o revés na partida de ida, a equipe de Rogério Ceni entrou no gramado confiante, e conseguiu abrir o placar cedo, aos 4 minutos, com Patrick, que aproveitou rebote dado pelo goleiro Renan em chute de Luciano.

Com a vantagem no marcador o São Paulo se animou de vez na partida, e chegou ao segundo aos 17 minutos da etapa final, quando Alisson cruzou para a área, onde Patrick se antecipou à defesa para marcar e levar a decisão para os pênaltis.

Nas penalidades máximas, Reinaldo, Calleri, Igor Vinícius e Galoppo marcaram pelo São Paulo, que teve Luciano desperdiçando sua oportunidade, enquanto Wellington Rato e Shaylon marcaram para o Atlético, que viu Baralhas e Léo Pereira falharem.