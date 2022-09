Murilo e Rony anotaram os gols da vitória do Verdão atuando no Allianz Parque; Guilherme Parede descontou para os gaúchos

O Palmeiras entrou em campo sabendo das vitórias de Fluminense e Internacional, pela 26ª rodada do Brasileirão. Por conta disso, o triunfo sobre o Juventude na noite deste sábado (10), por 2 a 1, com gols de Rony e Murilo, foi fundamental para a equipe manter a distância dos principais rivais, chegando agora aos 54 pontos - oito a mais que o Inter, atual vice-líder. O gol do time gaúcho foi marcado por Guilherme Parede.

O time comandado por Abel Ferreira está invicto no torneio há 11 jogos. Foram sete vitórias e quatro empates nessa sequência. Mesmo que o Flamengo vença seu jogo neste domingo (11), a diferença será de sete pontos - o Rubro-Negro joga com o Goiás, fora de casa e, vencendo, assume a segunda posição com 47 pontos.

Verdão domina e vence

O Palmeiras esteve em campo mais uma vez diante da sua torcida, após a eliminação em casa na Libertadores, e dominou o Juventude. Na lanterna da competição, o time gaúcho começou acuado.

O Palmeiras seguiu sem diminuir a pressão no adversário, mas fez seu primeiro gol somente no segundo tempo, depois de muita insistência. Após o lançamento de Marcos Rocha, Rony saiu sozinho nas costas da zaga e colocou entre as pernas do goleiro rival com apenas 26 segundos da etapa final.

Em um dos poucos ataques no confronto, o Juventude buscou o empate com Guilherme Parede, depois de um corte errado do zagueiro Murilo em cruzamento do atacante Pitta. Posteriormente, o mesmo defensor do Verdão conseguiu se redimir e fazer o tento da vitória palmeirense, de cabeça.

Semana livre

Palmeiras e Juventude terão a semana livre para pensar no próximo confronto do Brasileirão. O time paulista terá o clássico contra o Santos, no próximo domingo (18), às 18h30, mais uma vez no Allianz Parque. Já o Juve volta para Caxias do Sul e no mesmo dia, às 18h no Alfredo Jaconi, recebe o Fortaleza.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras 2 x 1 Juventude

Local: Allianz Parque, São Paulo

Data e hora: sábado (10/09), às 21h

Público e Renda: 39.337 / R$ 2.251.971,42

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Auxiliares: Fabricio Vilarinho da Silva (GO) e Luanderson Lima dos Santos (BA)

Quarto árbitro: Salim Fende Chavez (SP)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Cartões amarelos: Jadson, aos 33' 1º/T, Moraes, aos 27' 2º/T e Vitor Gabriel, aos 49' 2º/T(Juventude)

Gols: Rony, aos 1' 2º/T e Murilo, aos 21' 2º/T (Palmeiras); Guilherme Parede, aos 17' 2º/T (Juventude)

PALMEIRAS: Weverton; Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Marcos Rocha (Mayke), Danilo, Zé Rafael, Bruno Tabata (Breno Lopes) e Gustavo Scarpa (Atuesta); Dudu (Gabriel Menino) e Rony (Navarro). Técnico: Abel Ferreira.

JUVENTUDE: Pegorari; Vitor Mendes, Renato Chaves (Ruan) e Rafael Forster; Rodrigo Soares, Jean Irmer, Jadson, Chico (Rafinha) e Capixaba (Moraes); Óscar Ruiz (Guilherme Parede) e Pitta (Vitor Gabriel). Técnico: Umberto Louzer.