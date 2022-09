A delegação de caratecas do município de Alta Floresta, que foi representar o município em competição realizada na capital do estado está comem orando até agora. Os atletas muito bem preparados pela Associação Shodokan / Dojo Shintakan não se intimidaram com os adversários e ao final conquistaram muitos pódios.



Em disputa cheia de bons lutadores, o município de Alta Floresta foi muito bem representado e conquistou quatro ouros. Um deles foi com o bravo lutador Arthur Silva. Ele foi campeão na categoria Kata e ainda o terceiro melhor no Kumitê. Anthony Silva, garotinho de apenas seis anos e irmão de Arthur, também participou da competição e ganhou sua medalha de participação.



Outras medalhas

Alta Floresta que foi para a competição disputar contra outras várias cidades do estado ainda ganhou outros três ouros, duas prata e três bronze.