Com uma boa atuação, o Brasil derrotou Gana por 3 a 0, na tarde desta sexta-feira (23) no estádio Océane, em Le Havre (França), em seu penúltimo compromisso antes do início da próxima Copa do Mundo, que será disputada a partir do dia 20 de novembro no Catar.

Apostando na qualidade dos seus jogadores de frente, o técnico Tite montou um quinteto ofensivo (formado por Paquetá, Neymar, Raphinha, Richarlison e Vinícius Júnior), que se movimentou muito, criando inúmeras oportunidades, em especial na etapa inicial.

Nesta formação Neymar atuou como um autêntico camisa 10, articulando as principais jogadas de ofensivas e deixando seus companheiros em boas condições de marcar. Quem mais foi beneficiado pela criatividade do jogador do PSG (França) foi o camisa 9 Richarlison, que terminou como o artilheiro da partida com dois gols.

Porém, a vitória começou a ser construída pelo zagueiro Marquinhos, que marcou de cabeça aos 8 minutos após cobrança de escanteio de Raphinha.

Mesmo com a vantagem, a equipe do técnico Tite continuou buscando o gol, e conseguiu ampliar sua vantagem aos 27 minutos, quando Neymar recebeu na intermediária e enfiou a bola para Richarlison, que, de dentro da área, bateu de primeira para marcar um golaço.

O segundo gol do camisa 9, o terceiro do Brasil, veio aos 39 minutos. Neymar levantou a bola na área em cobrança de falta e Richarlison se antecipou para marcar de cabeça.

Na etapa final Tite faz algumas experiências, como as entradas do zagueiro Bremer, do volante Fabinho e dos atacantes Antony e Matheus Cunha. Mesmo com as mudanças a seleção permaneceu melhor diante de um adversário claramente inferior tecnicamente (que chegou com perigo apenas aos 11 minutos da etapa final com cabeçada no travessão de André Ayew), mas o placar permaneceu inalterado até o final.

Após o jogo contra Gana, o Brasil volta a entrar em campo, a partir das 15h30 (horário de Brasília) da próxima terça-feira (27), quando mede forças com a Tunísia, no Parque dos Príncipes, em Paris.