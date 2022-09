O Cuiabá voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. O Dourado bateu o América por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (28), na Arena Pantanal, e pôs fim a uma sequência de 5 jogos sem triunfos na Série A.



O goleiro João Carlos brilhou foi o nome do jogo. Ele defendeu um pênalti e fez outras intervenções importantes em chegadas perigosas do ataque mineiro. Sidcley e André Luis marcaram os gols do Dourado, e Gonzalo Mastriani descontou para o Coelho.



A partida, prevista para começar às 20h, começou com 42 minutos de atraso devido à forte chuva que cai sobre a capital desde o início da noite. O Cuiabá, com a vitória, ultrapassou o Avaí e foi a 17ª colocação, com 30 pontos.

Os 3 pontos conquistados, porém, não foram suficientes para tirar a equipe do Z-4, mas encurtou a distância para Ceará e Coritiba - 16º e 15º colocado, respectivamente, com 31 pontos cada. Sidcley, aos 32 do primeiro tempo, fez bela jogada individual pelo lado esquerdo e chutou rasteiro. Ninguém do América afastou, e a bola morreu dentro das redes.



Na volta do intervalo, com apenas 2 minutos de jogo, o árbitro marcou pênalti para o América após uma mão na bola do zagueiro Marllon dentro da área. O argentino Martín Benítez bateu, e João Carlos defendeu. O América ficou com o rebote e o goleiro defendeu novamente.



Aos 7, o América chegou a igualar o marcador, mas o tento foi anulado após checagem do VAR. No minuto 16, André Luís aproveitou a bela assistência do lateral Daniel Guedes e só teve o trabalho de testar para o gol. 2 a 0 Cuiabá.



O América descontou aos 51, com Gonzalo Mastriani, mas não havia mais tempo para reação. Após quase 3 meses, o Cuiabá voltou a vencer em casa e se mantém vivo na luta contra o rebaixamento.



O próximo confronto dos auriverde pela Série A é no sábado (1º), contra o Corinthians, às 20h (de MT), na Neo Química Arena.