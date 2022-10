O Cuiabá perdeu a chance de sair da zona de rebaixamento do Brasileirão. O Dourado foi derrotado pelo Corinthians na noite deste sábado (1º), por 2 a 0, na Neo Química Arena, em partida válida pela 29ª rodada do Brasileirão.

O clube precisava de um empate diante dos paulistas para sair da zona da degola. Com isso, a situação do Dourado permanece a mesma na tabela de classificação: 17º lugar e 30 pontos, a um de Ceará e Coritiba - primeiros times fora do Z-4.

O Ceará já jogou na rodada e perdeu, em casa, para o América-MG. O Coritiba, por sua vez, entra em campo pela rodada 29 apenas no dia 20 de outubro, quando enfrentarão o São Paulo, no Morumbi.

O Cuiabá começou a partida indo para cima dos donos da casa. Aos 2, o Dourado abriu o placar com Deyverson, mas o tento foi anulado por impedimento após revisão do VAR.

O gol animou o Cuiabá, que continuou bem no jogo e criando chances no campo de defesa do Corinthians. Porém, a equipe sentiu a perda de Sidcley na lateral-esquerda. Ele saiu contundido aos 21 do primeiro tempo.

Dois minutos depois, o Timão quase abriu o placar com Adson, mas desperdiçou a chance e chutou para fora. Aos 33, os donos da casa abriram o placar com Yuri Alberto. O atacante recebeu linda assistência de Renato Augusto e só teve o trabalho de testar para o gol.

Aos 49, nos acréscimos da etapa inicial, Roger Guedes liquidou a fatura com um golaço. Ele recebeu um passe de letra de Renato Augusto, saiu driblando a defesa do Cuiabá e mandou no canto do goleiro João Carlos. 2 a 0.

O próximo compromisso do Cuiabá no Campeonato Brasileiro é contra o Red Bull Bragantino, quarta-feira (4), às 18h (de MT), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.