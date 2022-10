A noite desta quarta-feira (5) promete com o duelo Flamengo x Internacional no Maracanã, pela 30ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Enquanto os cariocas almejam retornar à zona de classificação (G4), o vice-lider Colorado segue sonhando com o título e busca reduzir a diferença de 10 pontos para o Palmeiras, primeiro na tabela.

Quase quatro meses se passaram após a derrota do Flamengo para o Inter em Porto Alegre, por 3 a 1, jogo que marcou a estreia de Dorival Júnior no comando técnico do time, após a demissão do português Paulo Sousa. De lá para cá, o Rubro-Negro carioca fez as pazes com a vitória, virou finalista da Copa Libertadores e da Copa do Brasil. Aliás,o embate desta noite será o último em casa antes do jogo de ida da final da Copa do Brasil na próxima quarta (12), contra o Corinthians, em São Paulo.

Além de atuar com o apoio da sua torcida no Maracanã, o Flamengo chega ao embate com moral, após ter vencido o Bragantino em casa, por 4 a 1, na última rodada. Para a partida desta noite, Dorival Júnior conta com o retorno de João Gomes, Léo Pereira e Matheuzinho, após cumprirem suspensão. A equipe deve começar jogando com Santos, Rodinei, David Luiz, Léo Pereira e Filipe Luís; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro.

O Internacional, comandado por Mano Menezes, está invicto há oito rodadas. No último sábado (1º) venceu em casa o Santos por 1 a 0. Esta noite Mano não poderá contar com pelo menos cinco jogadores. O meio-campista Taison perdeu o pai Admir Oliveira Freda nesta terça (4). Já Carlos de Pena não viajou ao Rio para acompanhar o nascimento da filha. O volante Johnny também não embarcou porque cumpre suspensão. Os outros dois desfalques são Daniel e Wanderson, ambos no departamento médico. A boa notícia é a volta do zagueiro Mercado, que cumpriu suspensão contra o Santos.