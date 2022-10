O Cuiabá perdeu para o Red Bull Bragantino na noite desta quarta-feira (5), de virada, pelo placar de 2 a 1, no Estádio Nabi Abi Chedid, em São Paulo, no duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.



O resultado complica ainda mais o Dourado na luta contra o rebaixamento. O Cuiabá continua estacionado na 17ª colocação, com 30 pontos. Contudo, o clube pode ser ultrapassado pelo Avaí e cair para o 19º lugar, caso os catarinenses vençam o Botafogo nesta quinta-feira (6).



Para que a situação do auriverde não se complique ainda mais, o time do treinador António Oliveira precisará torcer por um tropeço do Coritiba diante do Palmeiras. As equipes jogam amanhã, às 18h (de MT), em São Paulo, no Allianz Parque.



Sobre o jogo, o Cuiabá fez uma primeira etapa de igual para igual contra o Red Bull. O time saiu na frente aos 33, com um gol de pênalti do atacante Deyverson. Os donos da casa, por sua vez, igualaram aos 49 minutos, no apagar das luzes da etapa inicial. Werik Popó foi o autor do gol.

Na volta do intervalo, aos 15, o Bragantino virou o jogo com um tento marcado pelo atacante Arthur. O Cuiabá tentou, mas não conseguiu reagir após ter tomado a virada. O time cometeu muitos erros na saída de bola, e deu chances para o Red Bull construir um placar mais elástico, porém o ataque do Braga desperdiçou.



A próxima partida do Cuiabá no Campeonato Brasileiro é contra o Flamengo, sábado (8), às 18h (de MT), na Arena Pantanal.