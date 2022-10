O Projeto Olimpus dá suporte para a maioria dos paratletas que participaram do Meeting Paralímpico realizado nesta quarta-feira (05), em Goiás

Com apoio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), Mato Grosso foi destaque no ranking de medalhas conquistadas no Meeting Paralímpico 2022, competição realizada nesta quarta-feira (05), no Estado de Goiás.

Foram 34 medalhas para os atletas de Mato Grosso. Entre competições de atletismo e natação, a equipe de Alta Floresta conquistou 18 medalhas, seguida por atletas de Cuiabá, com 11, e cinco medalhas conquistadas pela equipe de Sinop. São 17 ouros, 14 medalhas de prata e três de bronze.

“O destaque para os atletas de Alta Floresta veio não só pelo quantitativo de medalhas, mas também por todo esforço empenhado para participar do evento. São somadas, ida e volta, 48 horas rodando pelos Estados de Mato Grosso e Goiás”, ressalta Alex Lili, representante do Segmento das Pessoas com Deficiência do Conselho do Desporto de Mato Grosso (Consed).

Adriano dos Santos, atleta da natação de Sinop, bolsista do projeto Olimpus, conquistou o tricampeonato brasileiro nos 100 metros borboleta, campeão nos 100 metros costas, além de medalha de prata nos 100 e 400 metros livre.

“Estou muito feliz pelos resultados alcançados. Agradeço muito a oportunidade de representar Sinop e Mato Grosso numa das mais importantes competições paradesportivas do país”, comemora Adriano.

O Projeto Olimpus dá suporte para a maioria dos paratletas que participaram do Meeting Paralímpico. Recentemente o Projeto Olimpus foi ampliado com novas categorias, valores atualizados e ainda mais abrangente, garantindo assim bolsa-atleta, bolsa-técnico e premiação por desempenho a atletas, paratletas e atletas-guia, em modalidades individuais e coletivas, e aos seus treinadores.

“Estamos muito orgulhosos dos nossos atletas. A partir da criação do Projeto Olimpus, já colhemos resultados muito positivos. E a quantidade de medalhas dos atletas mato-grossenses no Meeting Paralímpico 2022 é mais uma conquista desse projeto tão poderoso de incentivo ao esporte em Mato Grosso, hoje, o mais relevante programa financeiro para desenvolvimento do esporte em Mato Grosso”, comemora David Moura, secretário adjunto de Esporte da Secel-MT.

Os cuiabanos Gabriel Aguiar e Daniel, medalhistas do atletismo no Meeting Paralímpico

