Comandados de Vítor Pereira pulam, momentaneamente, para a vice-liderança do torneio, com 54 pontos

Na estreia do novo terceiro uniforme, que homenageia a conquista do título mundial de 2012 com a frase "Aqui é Corinthians" em japonês, a equipe de Vítor Pereira fez, neste sábado, um primeiro tempo pragmático e, apesar de poupar alguns atletas, capaz de abrir confortável vantagem de dois gols sobre o Athletico-PR, assinalados por Balbuena e Róger Guedes. Na etapa complementar, o adversário esboçou reação, mas Carlos Miguel assegurou a vitória, por 2 a 1, com boas defesas.

Com o resultado, o Corinthians pula, momentaneamente, para a vice-liderança, com 54 pontos, 12 a menos que o rival e líder Palmeiras. Já o Athletico-PR, com 48 pontos, permanece no sexto lugar, mas corre o risco de terminar a rodada fora do G-6 e precisará secar o Atlético-MG.

O jogo nem teve tempo de engrenar, e o Corinthians já inaugurou o marcador. Aos 5 minutos, após cobrança de escanteio, o zagueiro paraguaio Fabián Balbuena subiu mais que todo mundo e balançou as redes. Em desvantagem no marcador, o Athletico-PR precisou se soltar um pouco mais.

Mesmo assim, o Athletico-PR não conseguir converter a intenção em resultado. Hugo Moura acertou Ramiro na grande área, Anderson Daronco foi convocado pelo VAR e assinalou a penalidade máxima. Róger Guedes converteu a cobrança e ampliou o placar, aos 21 minutos. O camisa 10 novamente chamou para si os holofotes da partida, com dribles que animaram a torcida corintiana. Aos 44, porém, a técnica foi inimiga e permitiu que ele fizesse o terceiro. Na reta final do primeiro tempo, o Athletico-PR ensaiou uma blitz, sem sucesso.

Pensando em poupar energias para final da Copa do Brasil, Vítor Pereira trocou Guedes por Yuri Alberto no intervalo. Felipão, descontente com o que viu no primeiro tempo, fez três trocas. Foi o Athletico-PR o primeiro a levar perigo, em um grande chute de Terans, que exigiu ótima defesa de Carlos Miguel, aos 8 minutos.

Yuri Alberto criou a melhor oportunidade do Corinthians no segundo tempo somente aos 19 minutos, mas Bento conseguiu salvar o Athletico-PR. O arqueiro corintiano Carlos Miguel, que substituiu o poupado Cássio, fez importantes defesas na etapa complementar.

O jogo também marcou o retorno do volante Maycon. Giuliano deu lugar ao volante aos 34 minutos. Com uma fratura no pé, Maycon estava sem jogar desde agosto. No minuto seguinte, porém, um banho de água fria. Em cobrança de escanteio, Erick ganhou de Balbuena na primeira trave e descontou no marcador. Os últimos minutos, foram de total pressão paranaense. Nos acréscimos, Abner Vinícius por pouco não fez um golaço de bicicleta. Mas o placar favoreceu o Corinthians até o apito final.

O Corinthians agora volta suas atenções completamente para a final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, às 21h45, novamente na Neo Química Arena, a equipe alvinegra recebe o Flamengo pelo jogo de ida. Já o Athletico-PR terá clássico no próximo domingo, às 19h. A Arena da Baixada será palco do duelo com o Coritiba pelo Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 2 X ATHLETICO-PR 1

CORINTHIANS: Carlos Miguel; Fagner (Rafael Ramos), Balbuena, Robert Renan e Lucas Piton; Fausto Vera, Ramiro (Du Queiroz) e Giuliano (Maycon); Mateus Vital, Adson (Gustavo Mosquito) e Róger Guedes (Yuri Alberto). Técnico: Vítor Pereira.

ATHLETICO-PR: Bento; Orejuela (Khellven), Pedro Henrique (Matheus Felipe), Nicolás Hernández e Abner Vinícius; Erick, Hugo Moura (Alex Santana) e David Terans; Canobbio (Cuello), Vitinho e Vitor Roque (Pablo). Técnico: Luiz Felipe Scolari.

GOLS: Balbuena, aos 5 minutos; Róger Guedes, aos 21 do primeiro tempo. Erick, aos 35 do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO: Ramiro.

ÁRBITRO: Anderson Daronco (Fifa-RS).

PÚBLICO: 38.649 torcedores.

RENDA: R$ 2.037.096,00.

LOCAL: Neo Química Arena.