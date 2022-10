Em jogo bastante truncado devido à chuva, único gol da partida saiu depois de lance na pequena área, já nos últimos minutos

O São Paulo recebeu o Botafogo neste domingo (9), em partida válida pela 31º rodada do Campeonato Brasileiro. Debaixo de muita chuva, o Tricolor Paulista foi derrotado por 1 a 0. Tiquinho Soares, de pênalti, marcou o gol da vitória do time carioca, o que aumentou ainda mais as vaias da torcida da casa no Morumbi.

Com o resultado, o Botafogo chegou aos 43 pontos na competição e alcançou a 8º posição na tabela. Já São Paulo caiu para a 11º posição, com 40 pontos, sonhando com a classificação para a Libertadores da América do próximo ano.

Agora, o São Paulo voltará a campo no próximo domingo (16), quando enfrentará o Palmeiras pelo Brasileirão. O jogo acontecerá no Allianz Parque, às 16h (de Brasília). Já o Botafogo receberá o Internacional, também no dia 16, às 18h (de Brasília).

Jogo truncado e com poucas chances criadas

O São Paulo foi superior no Morumbi, ainda com a forte chuva que caia no gramado. Mesmo assim, o Tricolor não conseguiu abrir o placar e sair na frente.

O jogo no primeiro tempo foi bastante complicado e truncado devido às condições climáticas e nenhuma grande chance foi criada. Apenas aos 41’, que o Tricolor arriscou com mais perigo, após chute de Rodrigo Nestor. Já o Botafogo não conseguiu sair jogando com efetividade e tampouco criou.

Botafogo tem pênalti a favor e abre o placar

Já na segunda etapa, o jogo seguiu igual no primeiro tempo, bastante truncado e sem grandes oportunidades de ambas as equipes.

Sem grandes chances, a melhor oportunidade de toda a partida aconteceu aos 37 minutos, com Tchê Tchê e Tiquinho Soares, mas Felipe Alves defendeu ambas. Apesar disso, os jogadores do Glorioso pediam pênalti de Léo em Tchê Tchê.

Após revisão do VAR, o árbitro Jean Pierre Gonçalves Lima marcou a penalidade e expulsou o zagueiro do Tricolor de campo. A decisão causou revolta nos jogadores do São Paulo que reclamaram bastante.

Na cobrança, Tiquinho Soares não desperdiçou e abriu o placar para o Botafogo já nos minutos finais de jogo.

FICHA TÉCNICA

São Paulo 0 x 1 Botafogo

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo

Data e hora: domingo (9), às 16h (de Brasília)

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e José Eduardo Calza (RS)

Árbitro de vídeo (VAR): Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões amarelos: Léo, Rafinha, Pablo Maia (São Paulo); Kanu, Cuesta (Botafogo)

Cartão vermelho: Léo (São Paulo)

Gol: Tiquinho Soares aos 44'/2T (Botafogo)

São Paulo: Felipe Alves; Rafinha, Diego Costa, Léo e Welington (Reinaldo); Pablo Maia, Rodrigo Nestor (Galoppo), Alisson (Igor Vinícius) e Patrick (Marcos Guilherme); Luciano (Eder) e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

Botafogo: Gatito; Rafael (Kanu), Cuesta, Adryelson e Marçal; Tchê Tchê (Gabriel Pires), Lucas Fernandes (Danilo) e Eduardo; Victor Sá (Philipe Sampaio), Júnior Santos e Tiquinho Soares. Técnico: Luís Castro.