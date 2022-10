Todo início de temporada na Inglaterra é criada a expectativa para saber quais jogadores vão começar a disputa em alta. Neste ano, o destaque ficou por conta dos atletas do Arsenal, equipe que conquistou oito vitórias nas primeiras nove partidas. Gabriel Jesus, por exemplo, entrou na lista de jogadores com mais assistências, e lidera o ataque londrino. Enquanto isso, no Liverpool, Roberto Firmino surge entre os artilheiros da competição com seis gols. Richarlison, Casemiro, Antony e Fabinho são outros brasileiros que disputam o protagonismo nos gramados britânicos.

Essa leva de jogadores do Brasil no Campeonato Inglês é uma novidade interessante, pois mostra o bom momento desses atletas. No caso de Jesus, a troca do Manchester City pelo Arsenal foi positiva, e os resultados começaram a aparecer logo na primeira rodada. Mesmo que o norueguês Erling Haaland esteja fazendo uma temporada incrível com a equipe de Pep Guardiola, o atacante da Seleção Brasileira encontrou um elenco mais promissor em Londres. Assim, o camisa 9 pode finalmente ter o protagonismo necessário para crescer nos gramados.

Outros jogadores vivem situações parecidas, como no caso de Richarlison. O atacante trocou o Everton pelo Tottenham e agora tem uma responsabilidade maior em campo. É possível

dizer isso também dos jogadores Antony e Casemiro, ambos do Manchester United. Todos são reforços recentemente em busca de consolidação e espaço no futebol inglês. É algo que pode parecer pouco, mas é importante para quem sonha com um rendimento maior. Um crescimento que vai ajudar também a Seleção Brasileira de Tite.

Quase todos esses atletas que citamos são titulares no Brasil, ou então são reservas de luxo. Ou seja, é positvo ver os jogadores convocados conseguindo papéis de protagonistas no futebol inglês. Isso pode fazer da Seleção Brasileira ainda mais favorita ao título mundial. No site de apostas esportivas da KTO, por exemplo, a equipe de Tite lidera as probabilidades com mais de 20%. O site de jogos de apostas, cassino online e apostas de esportes, tem diferentes cotações para o Mundial. Nestes números, o Brasil aparece com uma porcentagem superior aos dos principais rivais, inclusive a Inglaterra.

Um protagonismo inédito

O futebol inglês sempre foi um desafio para os jogadores brasileiros. Enquanto Neymar, Ronaldinho, Rivaldo e outros nomes comandaram o futebol de outros países europeus, o gramado britânico nunca teve nada parecido. Recentemente, o goleiro Alisson, o volante Fabinho e o atacante Roberto Firmino brilharam nos títulos do Liverpool, mas não foram os protagonistas. Isso também aconteceu com Fernandinho, Gabriel Jesus e Ederson no Manchester City.

Assim, a temporada 2022/2023 pode ficar marcada por um protagonismo inédito. A maior aposta é no Arsenal, justamente com Jesus. O clube tem mostrado excelente futebol, inclusive em partidas mais complicadas. Isso se soma a liderança que o brasileiro tem no ataque, sendo o principal responsável pela criação das jogadas. Ele conta com o apoio de Gabriel Martinelli, jovem brasileiro que é promessa de muitos gols no futuro. É a equipe de Londres pintando a Inglaterra de verde e amarelo.

Um dos maiores rivais será o Manchester City, curiosamente por conta do jogador que tirou Gabriel Jesus de lá. O atacante Erling Haaland conseguiu, em apenas nove partidas, marcar 15 gols e disparou na artilharia. Um protagonismo forte que vai desafiar o momento dos brasileiros no futebol inglês. Entretanto, essa dificuldade já era esperada, e pode ser benéfica para evoluir os brasileiros durante a disputa.

Pausa para o Mundial

Diferente de outros anos, a Copa do Mundo de 2022 será disputada entre novembro e dezembro. Ou seja, no meio da temporada do futebol europeu. Isso significa que os jogadores brasileiros vão pausar a missão na Inglaterra para sonhar com o hexa no Catar. Uma pausa interessante, pois vai pegar o melhor momento desses atletas. A expectativa é de um rendimento positivo.

O treinador Tite sabe disso, e vai precisar aproveitar bem esses rendimentos. Com um calendário diferente, as seleções vão precisar mudar algumas estratégias para conseguir tirar

o que os jogadores têm de melhor. Um desafio que vai fazer dessa Copa do Mundo ainda mais interessante.

Existem vários atletas brasileiros no Campeonato Inglês, mas apenas alguns vão conseguir o tão sonhado protagonismo. No entanto, essa é uma disputa saudável, mostrando que a busca por rendimento faz bem para o que é apresentado nos gramados. Uma boa notícia para a Seleção Brasileira, principalmente pensando no Mundial.