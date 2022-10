Disputa por vagas na segunda divisão nacional começará no próximo dia 17/10

A quinta edição da Superliga C, terceira divisão do vôlei nacional, começa nesta segunda-feira (17/10) com 50 times de 12 estados de todas as regiões do país de olho no acesso à Superliga B (serão quatro vagas para cada gênero). As sedes da disputa serão Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Amazonas.

– A Superliga C é o início da jornada das equipes que almejam um lugar na elite do voleibol nacional. A competição possui um formato democrático e aberto à participação dos clubes filiados às 27 federações estaduais sem limite de inscrição, o que resultou um alcance considerável e diversificado com 12 estados representados na edição 2022. É uma competição que tem como estratégia gerar oportunidades para novos talentos com o apoio e a sustentação de jogadores renomados que vão participar desta competição. Nossa expectativa é de acompanharmos jogos com alto nível e uma disputa equilibrada – comentou Luiz Augusto Brum, gerente de Planejamento e Competições de Quadra da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).

A disputa masculina, que conta com 29 clubes neste edição, abre a temporada com as partidas nas sedes de Timbó (SC) e Brasília (DF), que começam nesta segunda-feira (17/10). Na cidade catarinense serão cinco equipes que jogarão entre si com a melhor campanha coroada com o acesso. Já no Distrito Federal serão oito equipes divididas em dois grupos com quatro integrantes cada. Os dois melhores avançam para as semifinais, e o vencedor da decisão conquista a classificação. Manaus (AM) e Teófilo Otoni (MG) também serão palcos da disputa da Superliga C entre os homens.

– A gente montou uma equipe que tem um objetivo inicial de se classificar para a Superliga B e fazer um belo campeonato. Só que a primeira etapa nesse processo é a Superliga C, uma competição que tem uma questão emocional muito forte por passar apenas um time de cada grupo. Estamos trabalhando forte para atingir esse objetivo, a confiança é grande no grupo de jogadores, investimos bastante na formação do time para voltar com tudo para a elite do voleibol brasileiro. Então a expectativa é essa, o planejamento está definido e vamos fazer o nosso melhor sempre – contou o bicampeão olímpico Giovane Gávio, gestor do Joinville Vôlei (SC), uma das equipes que entrarão em quadra a partir desta segunda-feira na sede de Timbó.

No feminino as quatro sedes são Rio de Janeiro, Brasília, Sorocaba (SP) e Irati (PR) receberão as partidas em novembro com 21 equipes na busca pelo acesso.

SUPERLIGA C MASCULINA

Sede Timbó (SC) – De 17 a 21 de outubro

AA Metisa Timbó Vôlei (SC)

Joinville Vôlei (SC)

Sesi-SP

Fundesport/Voleisol/Araraquara (SP)

Vôlei Unifafibe/Bebedouro (SP)

Sede Brasília (DF) – De 17 a 21 de outubro

Brasília Vôlei (DF)

Kandangos Vôlei (DF)

Cidade Viva Vôlei LRV/ALV (MT)

Lona/Neurologia (GO)

Força Federal (DF)

Brasiliense Vôlei Clube (DF)

Novo Cangaço/Vôlei Ipiranga (MT)

Neurologia Ativa (GO)

Sede Teófilo Otoni (MG) – De 21 a 25 de outubro

Teófilo Otoni (MG)

Super Vôlei/Santo André (SP)

FAE/Osasco/Zeniv (MG)

PRO Esporte/CPV (MG)

Minas Tênis Clube (MG)

Climed Atibaia (SP)

Acesita Vôlei (MG)

PH Vôlei/Instituto João Paulo (MG)

Sede Manaus (AM) – De 4 a 8 de novembro

Manaus Vôlei (AM)

Santa Cruz Vôlei (PE)

Central Vôlei (PE)

Voleibol Alta Floresta (MT)

Nacional F.C./Brasileiro (AM)

Apade (PA)

Maximus Vôlei/UniNilton Lins (AM)

Sarça Negócios Imobiliários (MT)

SUPERLIGA C FEMININA

Sede Rio de Janeiro (RJ) – De 3 a 7 de novembro

Tijuca Zinzane (RJ)

Mackenzie (MG)

Vôlei Louveira (SP)

Instituto Sirius (SP)

São José Vôlei (SP)

Sede Sorocaba (SP) – De 5 a 9 de novembro

Sorocaba/Sesi (SP)

Vôlei Taubaté (SP)

E.C. Praia Grande (SP)

Vôlei Rio Preto SMEL/América (SP)

Realizar/FUPES/TCDS (SP)

Sede Brasília (DF) – De 7 a 11 de novembro

Prevermed Vôlei (DF)

Mais Vôlei Brasília (DF)

Brasiliense Voleibol Clube (DF)

Santa Cruz Vôlei Clube (PE)

Coopergás/UniNassau (PE)

Sede Irati (PR) – De 9 a 13 de novembro

AVI Irati (PR)

ACV/Unoesc/Chapecó (SC)

Itajaí Vôlei (SC)

Londrina Vôlei (PR)

PM Foz do Iguaçu (PR)

AIL/São José dos Pinhais (PR)