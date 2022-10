O futebol ficou em segundo plano na tarde deste domingo na Arena Castelão, em Fortaleza. A partida entre Cuiabá e Ceará, válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi encerrada aos 50 minutos do segundo tempo após invasão de torcedores alvinegros ao gramado. A partida terminou em 1 a 1. Deyverson marcou o gol do Cuiabá, e Jô empatou para os donos da casa.

O árbitro Caio Max alegou falta de segurança para continuar a disputa. Os jogadores dos dois times e integrantes das respectivas comissões técnicas deixaram o gramado às pressas. O zagueiro Luiz Otávio, do Ceará, foi cercado dentro de campo por torcedores do próprio time. Ele saiu do gramado chorando e escoltado por outros torcedores que tentavam conter os mais enfurecidos.

Antes da invasão, a torcida do Ceará já brigava entre si nas arquibancadas do estádio. Cadeiras foram arrancadas e arremessadas contra outras pessoas. O jogo terminou em 1 a 1. O Cuiabá, mesmo com um homem a menos, conseguiu abrir o placar. Deyver, aos 37 do segundo tempo, inaugurou o marcador da Arena Castelão.

O Ceará, no entanto, empatou o jogo no apagar das luzes. Jô, aos 47 minutos, anotou o último tento e deu números finais a partida.

O Cuiabá permanece na zona de rebaixamento (17º colocado), com 31 pontos. O Ceará chegou aos 34 pontos e é o 16º colocado. O próximo confronto do Dourado é contra o Goiás, domingo (23), às 17h (de MT).