Vinicius Junior fica em oitavo lugar na Bola de Ouro 2022

Campeão espanhol e da Champions League na temporada passada, com direito a gol do título sobre o Liverpool, Vini Jr ficou na oitava colocação da Bola de Ouro 2022. O jovem foi o brasileiro mais bem posicionado da premiação, dentro do Top 10, à frente de Modric e Haaland.

Com isso, aos 22 anos, ele se coloca em um seleto ranking de representantes brasileiros que figuraram entre os 10 melhores do mundo na premiação. O último havia sido Alisson, em 2019. O melhor brasileiro em 2021 foi Neymar, em 16º, e em 2020 não houve cerimônia por conta da pandemia de Covid-19.

Neymar, inclusive, é o brasileiro com mais aparições no topo: seis. Ele, no entanto, nunca conseguiu a primeira posição, feito que Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Kaká conquistaram. Veja a lista completa abaixo:

Brasileiros no Top 10 da Bola de Ouro

2022 - Vini Jr (8º)

2019 - Alisson (7º)

2017 - Neymar (3º)

2016 - Neymar (5º)

2015 - Neymar (3º)

2014 - Neymar (7º)

2013 - Neymar (5º)

2011 - Neymar (10º)

2009 - Kaká (6º)

2008 - Kaká (9º)

2007 - Kaká (1º) e Robinho (9º)

2006 - Ronaldinho Gaúcho (4º)

2005 - Ronaldinho Gaúcho (1º), Adriano (7º) e Kaká (9º)

2004 - Ronaldinho Gaúcho (3º) e Adriano (6º)

2003 - Roberto Carlos (8º)

2002 - Ronaldo (1º), Roberto Carlos (2º) e Rivaldo (8º)

2001 - Rivaldo (7º)

2000 - Rivaldo (6º)

1999 - Rivaldo (1º)

1998 - Ronaldo (3º) e Rivaldo (5º)

1997 - Ronaldo (1º) e Roberto Carlos (5º)

1996 - Ronaldo (2º)