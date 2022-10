Após estar perdendo por dois gols de diferença, o Fluminense arrancou um empate de 2 a 2 com o Botafogo, na tarde deste domingo (23) no estádio do Maracanã. E o Clássico Vovô teve um personagem principal, o atacante Matheus Martins, que entrou no segundo tempo para mudar o andamento do confronto.

Diante de mais de 36 mil torcedores, o Tricolor e o Glorioso fizeram um primeiro tempo equilibrado, no qual a equipe das Laranjeiras criou mais oportunidades, inclusive uma bola na trave com o argentino Cano, mas o time de General Severiano foi mais eficiente, abrindo o placar aos 40 minutos com chute colocado de Eduardo.

Na volta do intervalo o técnico Fernando Diniz partiu de vez para o ataque, tirando o zagueiro Manoel para colocar o meio-campista Nathan. O Fluminense passou a pressionar o Botafogo, que conseguiu ampliar para 2 a 0 aos seis minutos em rápido contra-ataque de Jeffinho.

Porém, aos 27 minutos o técnico do Tricolor fez a substituição que mudou os rumos do confronto, Matheus Martins entrou na vaga do volante Yago Felipe. E, um minuto depois, o atacante foi derrubado dentro da área adversária. Ganso foi para a cobrança do pênalti e deslocou o goleiro Gatito Fernández.

A partir daí o Fluminense se animou de vez e empatou aos 36 minutos, quando Matheus Martins aproveitou rebote para acertar forte chute. Com este resultado o time das Laranjeiras fica na 5ª posição da classificação com 55 pontos. Já o Glorioso é o 11º com 44.

Reinaldo Artilheiro

Também neste domingo o São Paulo bateu o Juventude, por 2 a 1 no Alfredo Jaconi, graças a um artilheiro improvável, o lateral Reinaldo, que venceu o goleiro adversário em duas oportunidades. Capixaba descontou para a equipe da casa.