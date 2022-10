Paranaíta está sendo orgulhosamente representada por nossos queridos atletas no Mundial de Karatê-Do Tradicional no Rio Grande do Norte, a equipe sob a coordenação do Sensei Manoel de Freitas (Nelinho), com apoio técnico geral da Associação Centro América de Karatê Shotokan, está atuando e colhendo bons resultados na competição.

Paranaíta está sendo orgulhosamente representada por nossos queridos atletas no Mundial de Karatê-Do Tradicional no Rio Grande do Norte, a equipe sob a coordenação do Sensei Manoel de Freitas (Nelinho), com apoio técnico geral da Associação Centro América de Karatê Shotokan, está atuando e colhendo bons resultados na competição.

E principalmente para as famílias desses atletas que têm mostrado com garra sua força de vontade em defender a bandeira do Município de Paranaíta, representando com amor de igual forma nosso Estado e Nação.

Conforme dados oficiais dos resultados obtidos diretamente da Confederação do Mundial e transmitidos por Sensei Nelinho, no 1º dia de competição que aconteceu nesta quinta-feira (20/10), Paranaíta conquistou 09 medalhas, dentre elas, 03 Bronzes, 02 Pratas e 04 Ouros conquistados pelos atletas Leonam de Freitas, Larissa Heinzen e Ruan Pires.

Conforme Sensei Nelinho explica, segundo o Cronograma da competição, a sequência de competições de nossos atletas deverá acontecer neste sábado (22) com um dia repleto de atividades que se estenderão até a noite, finalizando assim o Mundial de Karatê-Do Tradicional. Sensei Nelinho informou que este será um momento que exigirá muita concentração e foco por parte de todos, e que ainda na madrugada de sábado para domingo a equipe já estará embarcando no voo em retorno a Paranaíta.

Segundo observações do Sensei técnico da equipe paranaitense, nas primeiras competições os atletas superaram as expectativas. “Para mim é motivo de muito orgulho, pois foi um desempenho excelente por parte de todos, visto que nossos atletas estão competindo com atletas de alto nível vindos de diversas partes do mundo. E nosso Karatê está se destacando, isto é muito gratificante para mim, é uma grande realização pelo desempenho com o qual estamos atuando junto ao nosso Projeto Social que tem todo o apoio do nossa Gestão municipal.